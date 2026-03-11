Đất nước gần Việt Nam sắp đón tin cực vui: Tiến gần sử dụng được công nghệ mới, tải 1 bộ phim 4K chỉ mất chưa đầy 1 giây

Những ngày gần đây, chủ đề “mạng 6G sắp ra mắt” một lần nữa trở thành từ khóa tìm kiếm nóng trên các nền tảng mạng Trung Quốc. Theo CCTV đưa tin hôm 10/3/2026, giới chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng, nếu 5G được ví như một tuyến “cao tốc thông tin” rộng lớn thì 6G sẽ là mạng lưới “siêu thông minh” tích hợp không gian, bầu trời, mặt đất và đại dương. Không chỉ đơn thuần nâng tốc độ truyền dữ liệu, 6G còn được kỳ vọng mang đến cuộc cách mạng toàn diện cho hạ tầng số với ba năng lực nổi bật: nhanh hơn, nhìn rõ hơn và thông minh hơn.

Tốc độ truyền dữ liệu vượt trội

Trước hết, 6G được kỳ vọng mang lại bước nhảy vọt về tốc độ truyền dữ liệu. Công nghệ thông tin di động hiện nay dựa vào sóng điện từ để truyền tải thông tin, trong đó băng thông càng lớn thì tốc độ mạng càng cao.

So với 5G, 6G sẽ sử dụng các dải tần cao hơn như sóng milimet và thậm chí là sóng terahertz. Nhờ đó, băng thông của 6G có thể đạt mức gấp hơn 10 lần so với 5G, mở ra khả năng truyền dữ liệu siêu nhanh.

Mới đây, các nhóm nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh cùng nhiều tổ chức khoa học đã đề xuất công nghệ “truyền thông tích hợp cáp quang - không dây”. Công nghệ này cho phép kết nối liền mạch giữa mạng cáp quang và hệ thống truyền dẫn không dây terahertz. Trong các thử nghiệm, tốc độ truyền dữ liệu của một kênh đơn lẻ đã đạt tới hàng trăm gigabit mỗi giây (Gbps).

Điều đó có nghĩa là một bộ phim 4K siêu nét có thể được tải xuống chỉ trong chưa đầy 1 giây. Thành tựu này được đánh giá là đạt trình độ hàng đầu thế giới và đặt nền móng cho “cuộc cách mạng tốc độ” của công nghệ 6G trong tương lai.

Khả năng cảm biến và “nhìn” chính xác hơn

Bên cạnh tốc độ, 6G còn mang lại khả năng cảm biến môi trường vượt trội so với các thế hệ mạng trước. Nếu như trước đây các trạm phát sóng chỉ có nhiệm vụ truyền tín hiệu, thì trong hệ thống 6G chúng còn có thể đảm nhiệm chức năng tương tự radar.

Sóng terahertz - dải tần quan trọng của 6G có tần số rất cao và bước sóng ngắn. Điều này giúp nó giống như một “thước đo cực kỳ chính xác”, có thể xác định vị trí và khoảng cách của các vật thể với độ chi tiết cao.

Thông qua việc phân tích tín hiệu phản xạ từ các vật thể, mạng 6G có thể đạt độ chính xác cảm biến ở mức dưới một mét, thậm chí lên tới cấp độ centimet. Nhờ đó, nhiều công nghệ thông minh trong tương lai sẽ được hưởng lợi.

Chẳng hạn, máy bay không người lái và xe tự lái có thể được trang bị “giác quan số” nhạy bén hơn, giúp chúng nhận diện môi trường xung quanh rõ ràng hơn, phát hiện chướng ngại vật sớm và xử lý tình huống linh hoạt hơn trong các điều kiện giao thông phức tạp.

Mạng lưới thông minh hơn nhờ AI

Một đặc điểm nổi bật khác của 6G là khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo ngay trong hệ thống mạng. Ở các mạng truyền thống, hệ thống chủ yếu đảm nhiệm việc truyền và nhận dữ liệu, còn việc xử lý thông tin phải được chuyển tới các trung tâm điện toán đám mây ở xa.

Trong khi đó, các trạm phát sóng của 6G được thiết kế để có khả năng tính toán và xử lý dữ liệu ngay tại chỗ nhờ tích hợp công nghệ AI. Điều này cho phép hệ thống mạng tự phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định nhanh chóng và cung cấp các dịch vụ thông minh theo thời gian thực.

Nhờ khả năng này, 6G không chỉ cải thiện trải nghiệm của người dùng mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và trí tuệ hóa trong nhiều ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, mạng 6G còn có thể tự phát hiện lỗi, tự tối ưu hóa và tự sửa chữa khi xảy ra sự cố, giúp nâng cao độ ổn định và hiệu quả vận hành.

Hiện nay, Trung Quốc đã hoàn thành toàn bộ các thử nghiệm kỹ thuật giai đoạn đầu của công nghệ 6G và tích lũy được hơn 300 công nghệ cốt lõi liên quan. Trong thời gian tới, nước này sẽ tiếp tục tập trung xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, triển khai mạng thử nghiệm và thúc đẩy nghiên cứu nhằm đưa 6G từng bước đi vào thực tiễn.

(Theo The Paper, CCTV)