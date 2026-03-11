Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao

Nếu đang tìm một hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đi bộ là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là phương pháp tập luyện dễ thực hiện, hầu như không tốn chi phí và phù hợp với hầu hết mọi người.

Các nhà khoa học tại University of North Carolina (Mỹ) từng tiến hành nghiên cứu trên 16.732 phụ nữ có độ tuổi trung bình khoảng 72. Kết quả cho thấy những người duy trì thói quen đi bộ có nguy cơ tử vong thấp hơn so với nhóm ít vận động. Phát hiện này cho thấy hoạt động thể chất đơn giản như đi bộ có thể đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe lâu dài.

Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy đi bộ thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư phổ biến.

1. Ung thư tuyến tiền liệt

Một nghiên cứu do University of California thực hiện đã theo dõi dài hạn 1.455 bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả cho thấy những người duy trì thói quen đi bộ nhanh khoảng 3 giờ mỗi ngày có nguy cơ tiến triển bệnh thấp hơn khoảng 57% so với những người ít hoặc không đi bộ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hoạt động thể chất như đi bộ có thể góp phần điều hòa hormone trong cơ thể và cải thiện chức năng nội tiết, từ đó giúp làm chậm tiến triển của bệnh.

2. Ung thư ruột

Một nghiên cứu theo dõi dài hạn trên hơn 70.000 người do Harvard T.H. Chan School of Public Health thực hiện cho thấy đi bộ khoảng một giờ mỗi ngày có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm khoảng một nửa nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

3. Ung thư tuyến tụy

Sự hình thành ung thư tuyến tụy có liên quan đến tình trạng dư thừa năng lượng trong cơ thể. Trong khi đó, đi bộ là hoạt động giúp tiêu hao calo hiệu quả. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ cần duy trì thói quen đi bộ khoảng 10 phút sau bữa ăn cũng có thể giúp giảm tới 50% nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

4. Ung thư vú

Một nghiên cứu tại Pháp thực hiện trên khoảng 4 triệu phụ nữ cho thấy việc đi bộ nhanh khoảng một giờ mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 12% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Ngoài ra, những phụ nữ duy trì thói quen đi bộ khoảng 7 giờ mỗi tuần được ghi nhận có sức khỏe tốt hơn và nguy cơ mắc ung thư vú giảm khoảng 14%.

Nhìn chung, đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc duy trì thói quen này mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện thể lực, tăng cường miễn dịch mà còn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Để đi bộ hiệu quả hơn, ghi nhớ thêm 5 động tác nhỏ

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản nhưng nếu thực hiện đúng cách, nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tùy vào tình trạng cơ thể, mỗi người có thể áp dụng những cách đi bộ khác nhau để hỗ trợ cải thiện bệnh lý hoặc tăng hiệu quả luyện tập.

1. Người mắc bệnh khớp: Bước chân bằng gót trước

Với những người gặp vấn đề về khớp, khi đi bộ nên để gót chân chạm đất trước, sau đó mới chuyển trọng lượng sang mũi chân. Khi bàn chân tiếp đất, hãy đẩy cơ thể tiến về phía trước một cách nhẹ nhàng.

Cách di chuyển này giúp các cơ và dây chằng ở lòng bàn chân cùng vùng cổ chân hoạt động tốt hơn, đồng thời góp phần giảm áp lực lên các khớp.

2. Người cao huyết áp: Tiếp đất bằng mũi chân

Người bị cao huyết áp được khuyến nghị nên để mũi chân chạm đất trước khi đi bộ, tránh đặt gót chân xuống trước vì có thể tạo áp lực lên cơ thể và gây cảm giác chóng mặt.

Những người mắc bệnh này nên duy trì thói quen đi bộ từ 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày, khoảng 5–7 ngày mỗi tuần với tốc độ vừa phải, không quá nhanh.

3. Người bị giãn tĩnh mạch: Thử đi kiễng chân

Những người bị giãn tĩnh mạch có thể áp dụng cách đi kiễng chân khi luyện tập. Phương pháp này không chỉ giúp giảm cảm giác mệt mỏi mà còn hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho cơ bắp chân và cổ chân.

Ngoài ra, việc luyện tập theo cách này còn giúp cải thiện độ ổn định của khớp cổ chân và có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng liên quan đến giãn tĩnh mạch.

4. Người đau cổ, vai, thắt lưng: Bước dài và đánh tay

Với những người thường xuyên đau cổ, vai hoặc vùng thắt lưng, nên đi bộ với tư thế đầu ngẩng cao, ngực mở rộng để kích hoạt nhiều nhóm cơ trong cơ thể.

Việc bước dài kết hợp với động tác đánh tay hai bên khi di chuyển sẽ giúp các cơ vùng lưng và cổ hoạt động tốt hơn, từ đó hỗ trợ giảm tình trạng đau nhức.

5. Người muốn giảm cân: Đi bộ nhanh

Đối với mục tiêu giảm cân, đi bộ nhanh là lựa chọn phù hợp. Theo bác sĩ người Nhật Masatsuji Kawamura, nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ nhanh trong khoảng 60 phút có thể giúp cơ thể tiêu hao khoảng 300 calo.

Khi đi bộ nhanh, nên kết hợp đánh tay nhịp nhàng hai bên để tăng tốc độ di chuyển và thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

