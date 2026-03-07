Ung thư rất “sợ” loại quả này, giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Nhiều người Việt biết mà chưa hay ăn

Ung thư từ lâu được xem là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người. Các phương pháp điều trị hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, những phương pháp này thường đi kèm nhiều rủi ro và tác dụng phụ. Vì vậy, nhiều nghiên cứu khuyến nghị kết hợp lối sống lành mạnh và chế độ ăn giàu dinh dưỡng nhằm góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh, trong đó có việc tăng cường tiêu thụ trái cây.

Dưới đây là một số loại trái cây được cho là có thể hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và dưỡng chất có lợi.

Chanh và nam việt quất

Chanh và nam việt quất cũng được xếp vào nhóm trái cây có lợi cho việc phòng ngừa ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên sử dụng hai loại quả này hoặc nước ép của chúng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư khoảng 50%.

Không chỉ giàu vitamin C, chanh còn chứa axit citric cùng nhiều hợp chất sinh học khác. Trong khi đó, nam việt quất lại giàu anthocyanins và các chất chống oxy hóa mạnh. Những hợp chất này có thể giúp trung hòa các gốc tự do, tác nhân gây tổn thương tế bào và liên quan đến nhiều bệnh lý, bao gồm ung thư.

Bưởi và chuối

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn bưởi và chuối thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư khoảng 10%. Hai loại quả này chứa lượng vitamin C dồi dào – một chất chống oxy hóa quan trọng giúp hạn chế các biến đổi bất lợi của ADN trong tế bào, vốn có thể dẫn đến sự hình thành ung thư.

Bên cạnh đó, bưởi và chuối cũng cung cấp nhiều chất xơ, có lợi cho hệ tiêu hóa và được cho là có thể góp phần phòng ngừa một số bệnh ung thư liên quan đến đường ruột, đặc biệt là ung thư đại tràng.

Táo, nho đỏ và dâu tây

Việc bổ sung các loại trái cây như táo, nho đỏ và dâu tây vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tới khoảng 40%. Lý do được cho là nhờ các hợp chất anthocyanins, những sắc tố tự nhiên tạo nên màu đỏ hoặc tím của nhiều loại quả.

Nho đỏ còn chứa resveratrol, một hợp chất được nghiên cứu khá nhiều về khả năng chống oxy hóa và tiềm năng hỗ trợ phòng chống ung thư. Ngoài ra, cả ba loại quả này đều giàu chất xơ, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa.

Táo ta

Táo ta là loại quả phổ biến vào mùa đông và mùa xuân, cung cấp nhiều beta-carotene, vitamin C và các vitamin nhóm B. Ngoài ra, loại quả này còn chứa hợp chất triterpenoid, được cho là có khả năng hỗ trợ chống lại một số loại ung thư như ung thư gan, ung thư đại tràng và ung thư vú.

Quả bơ

Bơ là nguồn cung cấp dồi dào lutein, magie và các chất béo không bão hòa đơn. Nhờ vậy, loại quả này được cho là có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư như ung thư miệng, ung thư vú, ung thư thận và ung thư tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, bơ còn được xem là một loại “siêu thực phẩm” nhờ khả năng hỗ trợ giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch và cung cấp vitamin E giúp cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như làn da.

Xoài

Xoài chứa hàm lượng polyphenol cao, trong đó có các hợp chất sinh học thuộc nhóm tannin. Những chất này được cho là có thể góp phần ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của tế bào ung thư. Đặc biệt, a-xít tannic trong xoài có khả năng cản trở chu kỳ phân chia và sự nhân lên của các tế bào ung thư.

Việc bổ sung đa dạng các loại trái cây trong chế độ ăn hằng ngày không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết mà còn mang lại nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Lưu ý khi sử dụng nam việt quất

Dưới đây là một số thông tin do chuyên gia dinh dưỡng, Tiến sĩ Archana Batra (Ấn Độ) chia sẻ về lợi ích và những lưu ý khi sử dụng quả nam việt quất.

Giàu chất chống oxy hóa: Nam việt quất chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa: Nhờ lượng chất chống oxy hóa dồi dào, loại quả này có thể góp phần hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm.

Giúp phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu: Các hợp chất tự nhiên trong nam việt quất có thể hạn chế sự bám dính của vi khuẩn vào thành đường tiết niệu.

Có lợi cho tim mạch: Việc bổ sung nam việt quất vào khẩu phần ăn có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư: Một số hợp chất sinh học trong quả được cho là có khả năng góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Tốt cho thị lực: Nam việt quất chứa nhiều dưỡng chất giúp bảo vệ mắt và hỗ trợ chức năng thị giác.

Cải thiện sức khỏe đường ruột: Các thành phần trong loại quả này có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa và góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa cao, nam việt quất có thể giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng nam việt quất cũng có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn ở một số người:

Gây khó chịu dạ dày: Hàm lượng axit trong nam việt quất có thể khiến một số người gặp tình trạng đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa.

Nguy cơ sỏi thận: Loại quả này chứa lượng oxalate khá cao, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người nhạy cảm.

Phản ứng dị ứng: Một số trường hợp có thể gặp triệu chứng như ngứa, sưng hoặc khó thở sau khi ăn nam việt quất, đặc biệt ở những người dễ dị ứng với các loại trái cây cùng nhóm như dâu tây.

(Tổng hợp)