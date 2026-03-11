Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình vẫn đang bày hoa từ Tết và ngày Rằm

Theo tạp chí Health, việc đặt một bình hoa tươi hoặc chậu cây cảnh phù hợp trong phòng có thể giúp không gian sống trở nên sinh động và dễ chịu hơn. Cây xanh không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái, lạc quan.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không nên đặt quá nhiều cây cảnh trong nhà, đặc biệt là ở những căn phòng kín hoặc ít thông gió. Một số nghiên cứu cho thấy khi trồng quá nhiều cây trong không gian hẹp, chất lượng không khí có thể bị ảnh hưởng, thậm chí gây khó chịu cho hệ hô hấp hoặc kích hoạt phản ứng dị ứng ở một số người.

Cảnh báo sức khỏe khi trồng quá nhiều cây, hoa trong nhà

Vào ban đêm, cây xanh không quang hợp mà chủ yếu hô hấp, vì vậy chúng thải ra khí cacbonic; nếu đặt nhiều cây trong phòng ngủ kín, điều này có thể làm giảm cảm giác thoải mái khi hít thở.

Thực tế ghi nhận có những trường hợp nhạy cảm với phấn hoa hoặc các chất tiết ra từ cây. Chỉ cần ngồi trong phòng có vài chậu cây trong thời gian ngắn, họ có thể xuất hiện triệu chứng như cay mắt, chảy nước mũi hoặc hắt hơi. Các phản ứng này thường liên quan đến những chất gây dị ứng phát tán từ hoa, quả hoặc nhựa cây. Khi chúng lan trong không khí, người nhạy cảm có thể đồng thời gặp tình trạng viêm mũi dị ứng và kích ứng mắt.

Vì vậy, bác sĩ thường khuyến cáo những người có cơ địa dị ứng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cây cảnh hoặc phấn hoa, đặc biệt trong giai đoạn cây ra chồi hoặc nở hoa, thời điểm các chất gây dị ứng dễ phát tán nhất. Nếu tình trạng dị ứng kéo dài, nó có thể làm khởi phát các cơn hen phế quản hoặc khiến viêm mũi dị ứng trở nên dai dẳng.

Ngoài ra, các tác nhân gây dị ứng từ thực vật có thể tồn tại trong không khí hoặc bám trên bề mặt đồ đạc. Muốn giảm nguy cơ tiếp xúc, cần vệ sinh nhà cửa thường xuyên, lau chùi và quét dọn kỹ để hạn chế bụi và phấn hoa tích tụ.

Một số loại cây như sung, chanh, xương rồng, hướng dương hoặc các cây có quả được cho là có thể gây kích ứng ở những người nhạy cảm với phấn hoa hoặc nhựa cây. Vì vậy, cần cân nhắc khi lựa chọn cây cảnh để trồng trong nhà.

Trong trường hợp đang trồng cây trong phòng và thỉnh thoảng xuất hiện các triệu chứng như cay mắt, chảy nước mũi hoặc nổi mề đay mà không rõ nguyên nhân, cũng nên nghĩ đến khả năng dị ứng liên quan đến cây cảnh.

Đặc biệt, những người từng có tiền sử dị ứng với phấn hoa cần thận trọng hơn khi trồng cây hoặc hoa trong không gian kín, bởi điều này có thể khiến tình trạng dị ứng kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn.

Vậy loài cây nào trồng trong nhà tốt cho sức khỏe?

Một số loại cây cảnh quen thuộc như trầu bà, lưỡi hổ, dừa cảnh hay nha đam thường được khuyến khích đặt trong nhà hoặc nơi làm việc nhờ khả năng thích nghi tốt và dễ chăm sóc.

Cây lô hội (nha đam)

Aloe vera là loại cây mọng nước có sức sống mạnh, chịu được điều kiện khô nóng và ưa ánh sáng. Nhờ đặc tính dễ trồng, cây thường được đặt trên bàn làm việc, bệ cửa sổ hoặc bàn trà trong phòng khách.

Một trong những ưu điểm nổi bật của lô hội là khả năng hấp thụ khí cacbonic và giải phóng oxy vào ban đêm. Vì vậy, nhiều người lựa chọn đặt cây trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc ít ánh sáng. Ngoài việc góp phần cải thiện chất lượng không khí, cây còn tạo cảm giác dễ chịu, giúp không gian sống trở nên trong lành hơn.

Cây lan ý (buồm trắng)

Spathiphyllum là loài cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, thích hợp với môi trường ánh sáng yếu nên thường được trồng trong nhà hoặc văn phòng. Cây có hoa màu trắng thanh nhã, thích hợp đặt ở phòng khách, hành lang hoặc sảnh.

Theo một số nghiên cứu về cây cảnh trong nhà, lan ý có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) như benzene – chất có thể xuất hiện trong sơn, chất đánh bóng hoặc sáp phủ đồ nội thất. Ngoài ra, cây cũng được cho là có thể giảm nồng độ các chất như acetone, formaldehyde và trichloroethylene, thường phát sinh từ thiết bị điện tử, keo dán hoặc chất tẩy rửa.

Cây lưỡi hổ

Dracaena trifasciata là một trong những loại cây cảnh phổ biến trong trang trí nội thất vì có thể phát triển tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Điểm đặc biệt của loài cây này là vào ban đêm vẫn có thể hấp thụ CO₂ và thải ra oxy – cơ chế khác với nhiều loại cây thông thường.

Nhờ đặc tính đó, lưỡi hổ thường được đặt trong phòng ngủ để góp phần cải thiện chất lượng không khí. Một số người cũng đặt cây gần khu vực có nhiều thiết bị văn phòng như máy tính, máy in hoặc trong phòng tắm để tạo cảm giác mát mẻ và thông thoáng hơn. Ngoài ra, cây còn được cho là có khả năng giảm một số chất trong không khí như formaldehyde hay benzene.

Cây trầu bà

Epipremnum aureum là loại cây dễ trồng và thích nghi tốt với môi trường trong nhà. Cây có thể sống trong đất hoặc trồng thủy sinh trong bình nước, vì vậy thường được sử dụng để trang trí bàn làm việc hoặc kệ sách.

Trầu bà được đánh giá là có khả năng hấp thụ một số hợp chất hóa học dễ bay hơi trong không khí, trong đó có formaldehyde – chất thường xuất hiện trong đồ nội thất, sơn hoặc vật liệu xây dựng. Nhờ vậy, cây trở thành lựa chọn phổ biến trong các không gian làm việc và sinh hoạt.

