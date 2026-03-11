Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản báo biến động số dư +1,3 tỷ đồng, người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh liền báo công an truy tìm người giao dịch

11-03-2026 - 11:09 AM | Sống

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường Tân Thành đã phối hợp với ngân hàng, xác minh thông tin người giao dịch số tiền lớn trên.

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 10-3, Công an phường Tân Thành vừa phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ một người dân hoàn trả số tiền lớn do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Thông tin cụ thể vụ việc như sau: khoảng 14 giờ ngày 9-3, anh Nguyễn Quốc Trường (ngụ phường Tân Thành, TP.HCM) đến Công an phường Tân Thành trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được gần 1,3 tỉ đồng từ một tài khoản lạ.

Sau khi rà soát các giao dịch cá nhân, nhận thấy đây không phải tiền của mình, anh Trường đã chủ động liên hệ cơ quan công an để nhờ tìm chủ sở hữu nhằm trả lại tài khoản chuyển nhầm.

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Tân Thành đã chỉ đạo cán bộ thực hiện các thủ tục xác minh tại chi nhánh ngân hàng. Qua điều tra, rà soát, công an đã xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền. Cơ quan công an đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục chứng minh giao dịch lỗi.

Đến khoảng 10 giờ ngày 10-3, Công an phường Tân Thành đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc. Dưới sự hỗ trợ của công an, anh Trường đã hoàn trả toàn bộ số tiền gần 1,3 tỉ đồng cho chủ sở hữu theo đúng quy định.

Hành động trung thực của anh Trường và sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Tân Thành đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an.

