Uống nước đậu đen ngâm mỗi ngày suốt 1 năm, người phụ nữ 59 tuổi đi khám sức khỏe nhận kết quả khó tin

Một phụ nữ 59 tuổi ở Trung Quốc đã thực sự kiên trì duy trì thói quen này suốt một năm, đến khi đi khám sức khỏe định kỳ, nhiều chỉ số trong kết quả xét nghiệm lại cải thiện rõ rệt khiến bác sĩ cũng khá bất ngờ. Vậy loại hạt nhỏ bé này thực sự có lợi ích gì cho sức khỏe?

Giá trị dinh dưỡng của đậu đen thường bị đánh giá thấp

Đậu đen từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học cổ truyền. Dù hình dáng giản dị, nhưng loại hạt này lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Trước hết, đậu đen là nguồn protein thực vật chất lượng cao. Hàm lượng protein trong đậu đen khá dồi dào, có thể so sánh với một số loại thực phẩm giàu đạm khác nhưng lại không chứa cholesterol, vì vậy phù hợp với người ăn chay hoặc những người muốn giảm tiêu thụ thịt đỏ.

Ngoài ra, lớp vỏ màu đen đặc trưng của đậu chứa anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Đậu đen cũng cung cấp nhiều khoáng chất vi lượng quan trọng như kẽm, magie và selen. Đặc biệt, magie tham gia vào hàng trăm phản ứng enzyme trong cơ thể, có vai trò trong việc điều hòa huyết áp, hỗ trợ chức năng thần kinh và giảm căng thẳng.

Việc bổ sung đậu đen vào chế độ ăn hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

Một trong những tác dụng được nhắc đến là hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Hàm lượng chất xơ trong đậu đen khá cao, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Nhờ đó, mức đường huyết sau bữa ăn có thể ổn định hơn.

Đậu đen cũng chứa axit béo không bão hòa và saponin, những hợp chất có thể hỗ trợ bảo vệ thành mạch máu và góp phần giảm tích tụ mảng bám trong lòng mạch. Vì vậy, việc ăn đậu đen điều độ có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, trong đậu đen còn có oligosaccharide, một loại chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng cũng diễn ra hiệu quả hơn, đồng thời góp phần tăng cường miễn dịch.

Những sai lầm phổ biến khi ăn đậu đen

Dù có nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, giá trị dinh dưỡng của đậu đen có thể không được phát huy tối đa.

- Ăn đậu đen chưa được nấu chín kỹ. Đậu sống hoặc nhai trực tiếp có thể gây đầy hơi hoặc khó tiêu. Tốt nhất nên ngâm đậu trước khi nấu để hạt mềm hơn và dễ hấp thu dinh dưỡng.

- Nhiều người cho rằng đậu đen là nguồn bổ sung sắt hiệu quả. Dù đậu đen có chứa sắt, nhưng đây là sắt thực vật nên khả năng hấp thu không cao. Nếu muốn tăng hấp thu sắt, nên ăn đậu đen cùng với thực phẩm giàu vitamin C như rau xanh hoặc trái cây.

- Không phải ai cũng nên ăn nhiều đậu đen. Người bị bệnh gout cần hạn chế vì các loại đậu có chứa purin, có thể làm tăng axit uric. Những người có hệ tiêu hóa yếu cũng nên ăn với lượng vừa phải để tránh đầy bụng.

Đậu đen có thể không phải là thực phẩm “đắt tiền” hay được quảng cáo rầm rộ, nhưng lại là một nguồn dinh dưỡng tự nhiên có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thực phẩm chức năng, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng như các loại đậu, rau xanh và ngũ cốc vẫn là cách đơn giản và bền vững để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu