Quốc gia đã bước vào mùa thu khi nửa thế giới đang ở mùa xuân: Sở hữu cộng đồng người Việt đông đảo

Thời điểm tháng 3, khi phần lớn các nước ở Bắc bán cầu còn trong không khí mùa xuân, một vùng đất ở phía Nam Trái Đất đã bắt đầu mùa lá vàng. Không phải Một cái tên quá xa lạ, với người Việt nói chung và các du khách yêu thích du lịch nước ngoài nói riêng, đây lại là một điểm đến được đánh giá là quen thuộc.

Đang được nhắc tới chính là nước Úc - Australia – quốc gia nằm ở Nam bán cầu, nơi các mùa diễn ra ngược lại so với Việt Nam và nhiều nước khác.

Vì sao Úc bước vào mùa thu khi nhiều nơi đang là mùa xuân?

Hiện tượng “ngược mùa” này bắt nguồn từ vị trí địa lý. Australia nằm ở Nam bán cầu, trong khi Việt Nam, châu Âu hay phần lớn Bắc Mỹ nằm ở Bắc bán cầu. Do trục Trái Đất nghiêng khoảng 23,5 độ, hai bán cầu sẽ nhận lượng ánh sáng Mặt Trời khác nhau theo từng thời điểm trong năm, khiến các mùa diễn ra trái ngược nhau.

Theo giải thích từ các tài liệu khoa học của NASA, khi Bắc bán cầu nghiêng về phía Mặt Trời và bước vào mùa xuân – mùa hè, thì Nam bán cầu lại dần bước sang thu – đông. Vì vậy, trong khi Việt Nam bắt đầu mùa xuân, Australia lại khởi đầu mùa thu.

Cơ quan khí tượng quốc gia của Úc – Bureau of Meteorology Australia – cho biết nước này chia mùa theo khí tượng học, trong đó mùa thu kéo dài từ ngày 1/3 đến 31/5. Thời điểm này, thời tiết tại nhiều thành phố trở nên mát mẻ hơn, nhiệt độ thường dao động khoảng 12–24°C.

Mùa thu cũng mang lại cảnh sắc đặc trưng ở nhiều nơi. Tại các thành phố như Melbourne hay Canberra, cây cối bắt đầu chuyển màu vàng, đỏ, tạo nên khung cảnh lãng mạn tương tự mùa thu ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Đây cũng là thời điểm được nhiều du khách đánh giá là dễ chịu để khám phá thiên nhiên và các công viên quốc gia của Australia.

Sở hữu cộng đồng người Việt lớn trên thế giới

Không chỉ gây chú ý bởi sự khác biệt về mùa, Australia còn là nơi sinh sống của một cộng đồng người Việt khá đông đảo. Theo kết quả điều tra dân số năm 2021 của Australian Bureau of Statistics, thời điểm đó có khoảng 334.000 người Úc có gốc Việt, chiếm khoảng 1,3% dân số cả nước.

Trong số này, hơn 268.000 người sinh ra tại Việt Nam trước khi chuyển sang Australia sinh sống. Nhờ đó, cộng đồng người Việt tại đây được xem là một trong những cộng đồng người Việt lớn trên thế giới.

Người Việt tập trung nhiều tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane. Một số khu vực như Cabramatta ở Sydney hay Springvale tại Melbourne còn được nhiều người gọi là “phố Việt”, nơi có các cửa hàng, nhà hàng và hoạt động văn hóa mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Theo đài phát thanh đa ngôn ngữ SBS Australia, tiếng Việt cũng là một trong những ngôn ngữ phổ biến tại Australia, với hơn 320.000 người sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Quen thuộc với du khách và du học sinh Việt

Bên cạnh cộng đồng kiều bào lớn, Australia còn ngày càng thu hút du khách và du học sinh Việt Nam. Theo dữ liệu từ Tourism Australia, lượng khách Việt đến nước này đã tăng mạnh trở lại sau đại dịch.

Các báo cáo cho thấy khoảng 150.000 du khách Việt đã tới Australia trong năm 2023, và con số này tiếp tục tăng trong năm 2024. Nhiều đánh giá cho rằng Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường du lịch tăng trưởng nhanh của Australia tại khu vực Đông Nam Á.

Sức hấp dẫn của Australia đến từ nhiều yếu tố: thiên nhiên hoang dã, hệ sinh thái độc đáo với các loài động vật đặc trưng như kangaroo hay koala, cùng những bãi biển dài và các công viên quốc gia rộng lớn.

Ngoài du lịch, Australia còn là một trong những điểm đến du học phổ biến của sinh viên Việt Nam. Theo thống kê của Australian Government Department of Education, Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm quốc gia có số lượng sinh viên quốc tế đáng kể tại Australia.

Không ít người Việt khi đến Australia thường kết hợp nhiều mục đích như tham quan, thăm thân, học tập hoặc tìm kiếm cơ hội làm việc. Chính vì vậy, quốc gia này ngày càng trở nên quen thuộc với người Việt, không chỉ trên bản đồ du lịch mà còn trong các lĩnh vực giáo dục, giao lưu văn hóa và cộng đồng.