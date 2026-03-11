Xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ ăn đậu hũ vàng bán 'mỗi năm một lần'

Đây là món ăn lâu đời của người Triều Châu, mỗi năm chỉ được bán một lần vào dịp Tết Nguyên tiêu. Nguyên liệu của món ăn này là những miếng đậu hũ được nhuộm màu vàng tự nhiên, thường từ bột nghệ.