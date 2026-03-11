Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ ăn đậu hũ vàng bán 'mỗi năm một lần'

11-03-2026 - 19:58 PM | Sống

Dù chờ đợi gần cả giờ đồng hồ, nhiều người dân TPHCM vẫn vui vẻ xếp hàng để được thưởng thức món đậu hũ vàng chỉ bán mỗi năm một lần dịp Tết Nguyên tiêu. Theo quan niệm, ăn món này trong dịp trăng tròn đầu năm sẽ mang lại nhiều may mắn, bình an và tài lộc.

Từ sau 17 giờ mỗi ngày, tại Hội Quán Nghĩa An, còn gọi là chùa Ông, miếu Quan Đế (phường Chợ Lớn, TPHCM), chủ quầy hàng lại tất bật bày những thau đậu hũ vàng rực, bắt mắt chuẩn bị phục vụ thực khách.

Đây là món ăn lâu đời của người Triều Châu, mỗi năm chỉ được bán một lần vào dịp Tết Nguyên tiêu. Nguyên liệu của món ăn này là những miếng đậu hũ được nhuộm màu vàng tự nhiên, thường từ bột nghệ.

Trước khi bán cho khách, miếng đậu hũ được đầu bếp chiên ngập trong chảo dầu. Khi đậu chín sẽ căng phồng, cháy cạnh; người bán vớt lên, bỏ ra đĩa hoặc hộp phục vụ khách ăn tại chỗ hoặc mua mang về.

Miếng đậu hũ chiên sẽ được cắt làm 4 cho dễ ăn. Đậu hủ được ăn kèm với rau thơm và nước chấm muối hẹ. Mỗi phần có giá khoảng 30.000 đồng.

Nhân viên phục vụ luôn tay

Thực khách xếp hàng dài chờ ăn đậu hủ vàng. Theo quan niệm, ăn đậu hũ vàng dịp Tết Nguyên tiêu sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc, bình an. Nếu bỏ lỡ sẽ phải đợi sang năm, bởi món ăn này chỉ bán tầm 10 ngày sau rằm tháng Giêng

Trung bình, khách chờ khoảng 30 phút mới có món. Vào buổi tối, lượng khách càng lúc càng đông, khách phải chờ cả giờ đồng hồ. Tuy nhiên, ai cũng vui vẻ xếp hàng chờ đến lượt.

Ở đây còn có món bánh hẹ độc đáo. Vỏ bánh màu hồng phấn. Người bán chiên bánh để vỏ giòn cùng với trứng gà, ăn cùng nước mắm và đồ chua bắt vị

Một loại bánh khác cũng làm từ bột, trộn với đậu phộng hoặc mè đen rang thơm lừng, vị ngòn ngọt không lẫn với bất kỳ món ăn nào. Giá rẻ nhất khu ẩm thực này, chỉ 25.000 đồng/hộp

Hủ tiếu xào Triều Châu, mì xào Phúc Kiến có giá 45.000 đồng/phần

Sau những món chiên, thực khách đổi vị bằng ly chè giải nhiệt mát lạnh, đẹp da

Dòng người rồng rắn xếp hàng dài chờ thưởng thức món ăn mỗi năm bán một lần, nhiều người còn mua về nhà vì hết chỗ ngồi. Các món ăn sẽ bán đến hết ngày 27 tháng Giêng

Theo Phương Vy

Tiền Phong

