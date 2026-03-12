Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truyền hình Hàn Quốc gọi 1 món thịt ở Việt Nam là "món ăn hoàng gia"

12-03-2026 - 06:50 AM | Lifestyle

Xuất hiện trong chương trình du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, một món thịt quen thuộc ở Việt Nam khiến các nghệ sĩ không ngừng tấm tắc, thậm chí còn được gọi là “món ăn hoàng gia”.

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nhiều lần xuất hiện trên các chương trình truyền hình quốc tế. Từ phở, bánh mì cho tới các món ăn đường phố bình dị, không ít món đã khiến du khách nước ngoài bất ngờ vì hương vị đặc biệt. Đặc biệt trên các chương trình du lịch, khoảnh khắc các nghệ sĩ nước ngoài lần đầu thưởng thức món Việt thường mang đến nhiều phản ứng thú vị.

Một trong những ví dụ như vậy từng xuất hiện trong chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip của đài KBS (Hàn Quốc). Trong một tập phát sóng ghi lại hành trình trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam, các nghệ sĩ tham gia đã có dịp thử một món ăn khá đặc trưng: thịt dê.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Ngay khi giới thiệu về món ăn này, chương trình đã khiến nhiều khán giả chú ý khi gọi đây là "món ăn hoàng gia".

Trong bữa ăn được ghi lại trong chương trình, hai nghệ sĩ Hàn Quốc đã được phục vụ nhiều món từ thịt dê, trong đó có dê tái chanh và nầm dê nướng.

Ngay từ những miếng đầu tiên, cả hai đã không giấu được sự thích thú. Vừa ăn, họ vừa liên tục tấm tắc khen hương vị của món ăn. Một trong hai thành viên thẳng thắn thừa nhận: "Đây là lần đầu tiên tôi ăn thử hương vị như thế này."

Món dê tái chanh với phần thịt mềm, được trộn cùng chanh và các loại gia vị đặc trưng khiến các nghệ sĩ khá bất ngờ.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Đặc biệt khi thử nầm dê nướng, phản ứng của hai vị khách càng trở nên hào hứng hơn. Một thành viên nhận xét rằng hương vị của món này khiến anh liên tưởng đến một loại thịt cao cấp, vừa béo vừa đậm đà nhưng không hề nặng mùi.

Trong khi đó, người còn lại không giấu được sự ngạc nhiên: "Ngon đến ngạc nhiên luôn đó."

Theo chia sẻ của họ, ở Hàn Quốc khi chế biến thịt dê, người ta thường cho rất nhiều gia vị để khử mùi đặc trưng của loại thịt này. Chính vì vậy, hương vị nguyên bản của thịt dê thường bị lấn át bởi các loại gia vị mạnh.

Thế nhưng trong bữa ăn tại Việt Nam, điều khiến hai nghệ sĩ bất ngờ nhất là thịt dê gần như không có mùi hôi, trong khi hương vị vẫn rất đậm đà và dễ ăn.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Trong suốt bữa ăn, cả hai liên tục dành nhiều lời khen cho món ăn. Họ thừa nhận rằng đây là một trong những hương vị đáng nhớ nhất trong chuyến đi, thậm chí còn nói vui rằng đó là "món thịt ngon nhất trong đời" mà họ từng thử.

Những phản ứng đầy bất ngờ của các nghệ sĩ khiến phân đoạn này trở thành một trong những khoảnh khắc thú vị của chương trình. Đồng thời, nó cũng khiến nhiều khán giả Hàn Quốc tò mò hơn về ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các món từ thịt dê - vốn không phải lúc nào cũng xuất hiện trong danh sách món ăn quen thuộc của du khách.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Qua những trải nghiệm như vậy, có thể thấy ẩm thực Việt Nam không chỉ gây ấn tượng với du khách bởi những món nổi tiếng, mà ngay cả những món tưởng chừng bình dị cũng có thể khiến người lần đầu thưởng thức phải bất ngờ vì hương vị độc đáo. Và đôi khi, chính những bữa ăn giản dị ấy lại trở thành kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá của du khách quốc tế.

Vào mùa xuân, hãy nấu 2 món ăn từ loại rau tươi mềm lại giúp thanh nhiệt, kháng khuẩn, bổ gan và bảo vệ mắt

Theo Châu Anh

