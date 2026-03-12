Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thái độ của Hoa hậu Thanh Thuỷ sau khi lộ clip tình tứ với Trịnh Thăng Bình

12-03-2026 - 15:35 PM | Lifestyle

Chuyện tình cảm của Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình đang là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Sáng 12/3, mạng xã hội vẫn chưa hết bàn tán trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Thanh Thuỷ và ca sĩ Trịnh Thăng Bình tay trong tay trên phố. Giữa lúc câu chuyện hẹn hò của cả hai đang trở thành tâm điểm chú ý, động thái mới nhất của nàng hậu nhanh chóng được cư dân mạng để ý.

Cụ thể, Thanh Thuỷ đã có bài đăng mới trên fanpage. Tuy nhiên, nội dung bài viết không liên quan đến những ồn ào đang được bàn tán mà chỉ đơn giản là lời chúc mừng sinh nhật gửi đến đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cô đăng hình ảnh chung với vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đính kèm là dòng trạng thái: "Tít chúc mừng sinh nhật ba Nam. Chúc ba Nam luôn thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy cảm hứng nghệ thuật và thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và trên hành trình sáng tạo của mình nhá".

Thanh Thuỷ đăng bài chúc mừng sinh nhật đạo diễn Hoàng Nhật Nam, không đả động đến chuyện hẹn hò

Bài đăng này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý vì đây được xem là động thái đầu tiên của Thanh Thuỷ sau khi đoạn clip cô sánh đôi cùng Trịnh Thăng Bình gây bão mạng. Ở phần bình luận bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng liên tục nhắc đến câu chuyện đang gây xôn xao. Một số người trực tiếp gọi tên Trịnh Thăng Bình hoặc nhắc lại khoảnh khắc cả hai khoác tay tình tứ trên phố.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ thực sự giữa Hoa hậu Việt Nam 2022 và nam ca sĩ. Tuy vậy, trước hàng loạt bình luận liên quan đến chuyện tình cảm, Thanh Thuỷ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nàng hậu vẫn giữ thái độ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận những thông tin đang lan truyền.

Thanh Thuỷ không lên tiếng cũng không phủ nhận về khoảnh khắc tình tứ với Trịnh Thăng Bình

Theo ghi nhận, vào chiều 11/3, Hoa hậu Thanh Thuỷ xuất hiện tại khu vực công ty của ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Nàng hậu di chuyển bằng chiếc xe được cho là của nam ca sĩ và nhanh chóng vào bên trong. Ngay sau đó, Trịnh Thăng Bình cũng có mặt tại đây. Nam ca sĩ ăn mặc khá giản dị với áo tối màu, quần short và mang giày thể thao, phong cách thoải mái như thường ngày.

Cho đến buổi tối cùng ngày, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ được bắt gặp cùng rời khỏi địa điểm này để di chuyển ra ngoài. Dù cả hai đều đeo khẩu trang đen, song diện mạo quen thuộc khiến không khó để nhận ra.

Đáng chú ý, trong lúc đi bộ trên phố, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ luôn sát rạt bên nhau. Nàng hậu còn khoác tay nam ca sĩ một cách khá tự nhiên và tình tứ khi cùng băng qua đường. Khoảnh khắc thân mật này cũng chính là câu trả lời cho những thắc mắc về loạt hint của cặp ca sĩ - Hoa hậu trong suốt thời gian qua.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Cả hai trước đó đã để lộ nhiều hint như đồ đôi, dùng chung xe,...

Hiện Trịnh Thăng Bình chưa có động thái sau khi để lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên Thanh Thuỷ

Ảnh: FBNV

Gia thế của bạn trai Hoa hậu Thanh Thuỷ

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

