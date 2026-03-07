Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đang hưởng lương hưu qua đời, người thân sẽ được nhận trợ cấp thế nào?

07-03-2026 - 20:03 PM | Xã hội

Theo BHXH Việt Nam, người đang hưởng lương hưu qua đời thì số tiền BHXH mà họ đã đóng không mất đi mà sẽ được chuyển thành các khoản trợ cấp dành cho thân nhân của họ.

Nhiều bạn đọc quan tâm, hiện nay mức trợ cấp cho người đang hưởng lương hưu mà tử vong là bao nhiêu? Theo BHXH Việt Nam, người đang hưởng lương hưu qua đời thì số tiền BHXH mà họ đã đóng không mất đi, nó được chuyển thành các khoản trợ cấp dành cho thân nhân của họ. Cụ thể là 3 chế độ sau: Trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Cụ thể với trường hợp độc giả đặt câu hỏi là anh Tiến. Theo đó, ông ngoại của anh Tiến sinh năm 1938, hưởng chế độ hưu trí quân đội từ năm 1987, đã mất vào tháng 3/2025. Bà ngoại của anh Tiến mất năm 1988. Ông ngoại của anh Tiến có 2 người con gái hiện đều trên 50 tuổi, vậy 2 người con có được hưởng chế độ mai táng phí hoặc tử tuất không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, người đang hưởng lương hưu khi chết thì người lo mai táng, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất gồm: trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần, cụ thể như sau:

Trợ cấp mai tángTheo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật BHXH năm 2014, người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết.

Đối chiếu với quy định trên, nếu thân nhân của ông là con, là người lo mai táng thì được nhận trợ cấp mai táng theo quy định.

Trợ cấp tuất hằng thángTheo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 67 Luật BHXH năm 2014, thân nhân là con của người đang hưởng lương hưu được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi chưa đủ 18 tuổi; từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

Về mức trợ cấp tuất hằng tháng, tại Điều 68 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

- Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người.

Trợ cấp tuất một lầnTheo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 69 Luật BHXH năm 2014, thân nhân là con của người đang hưởng lương hưu được xem xét hưởng trợ cấp tuất một lần khi:

- Không thuộc các trường hợp: chưa đủ 18 tuổi; từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

- Thuộc một trong các trường hợp nêu trên mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi hoặc con bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Về mức trợ cấp tuất một lần, tại khoản 2 Điều 70 Luật BHXH năm 2014 quy định mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Do thông tin của anh Tiến cung cấp không rõ về tình trạng sức khỏe, mức suy giảm khả năng lao động của 2 người con nên BHXH Việt Nam chưa đủ thông tin để trả lời cụ thể, chỉ thông tin về quy định của chính sách tại thời điểm người hưởng lương hưu chết (tháng 3/2025) để ông biết.

Theo Trang Anh

phunumoi.net.vn

