Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Nhuận Đạt sau khi hoàn tục đã đăng ký kết hôn

07-03-2026 - 11:36 AM | Xã hội

Theo thông báo từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã xin hoàn tục và sau đó đăng ký kết hôn.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ký thông báo trước một số thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt).

Văn bản dẫn báo cáo ngày 6/3 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và qua xác minh tại địa phương, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), sinh ngày 31/7/1987, quê quán tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch).

Trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, ông Trần Minh Thành - Nhuận Đạt tu học tại Ninh Thuận và sau đó đã xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

" Đến ngày 3/12/2025, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã đến chùa Quan Âm - tỉnh Khánh Hòa xin phép lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng. Trước sự chứng kiến của thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị đi cùng, ông Trần Minh Thành đã chính thức tác bạch xin hoàn tục và sau đó đăng ký kết hôn ", thông báo nêu rõ.

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành thông báo nhằm cung cấp thông tin để các cơ quan truyền thông và công chúng hiểu rõ sự việc, đồng thời tránh những suy diễn không cần thiết có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.

Những ngày qua, trên các nền tảng như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều livestream, bài đăng và video liên quan đến một người được giới thiệu là "thầy" hoặc "cư sĩ" với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên Tym.

Các nội dung lan truyền cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư.

Hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và file ghi âm được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện mới xuất phát từ các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và chưa được cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo xác nhận chính thức.

Theo những nội dung đang lan truyền, người mang tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp và sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và từng có liên quan đến các hoạt động của nhóm này.


Anh Văn/VTC News

