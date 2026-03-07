Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h49 cùng ngày, ông N.V.S (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) lái ô tô đi trên đường Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, lao vào nhiều phương tiện đang đi trên đường.

Vụ va chạm liên hoàn khiến tổng cộng 8 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm 5 ô tô và 3 xe máy. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cùng Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế N.V.S. có nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của một tài xế liên quan vụ va chạm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại hiện trường, khu vực xảy ra va chạm được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Nhiều phương tiện nằm rải rác trên mặt đường.

Ở chiều đường Nguyễn Chánh hướng về đường Dương Đình Nghệ, có ba ô tô con dồn lại phía sau một xe tải dán logo của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh. Gần khu vực này còn có một ô tô mang biển kiểm soát 99A-453.32, nhãn hiệu Suzuki, cùng hai xe máy và một ô tô khác nằm trong khu vực va chạm.

Ở làn đường ngược lại, một xe máy mang biển kiểm soát 29B1-421.26 nằm đổ ra mặt đường sau khi va vào một ô tô đang đỗ bên lề.

Đáng chú ý, gần khu vực xảy ra tai nạn còn có nhiều ô tô dán nhãn hiệu của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh đang dừng đỗ.

Theo lời một nhân chứng, chiếc Toyota Yaris chạy rất nhanh trước khi xảy ra tai nạn. Sau cú va chạm ban đầu, xe này tiếp tục lao về phía trước và tông vào thêm một số xe khác, khiến nhiều người đi xe máy ngã xuống đường.

Anh T.B.A. (người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc) cho biết, thời điểm đó anh đang đứng trước cửa nhà thì chứng kiến vụ tai nạn.

“Tôi thấy chiếc ô tô chạy nhanh trên phố rồi bất ngờ tông vào một số xe máy phía trước. Sau cú đâm đầu tiên, chiếc xe vẫn tiếp tục lao lên khiến nhiều phương tiện khác bị va chạm. Có xe máy bị kéo lê trên đường nên phát ra tia lửa” , anh A. kể.

Anh N.A - một nhân chứng khác chia sẻ: “Khi tôi chạy ra thì thấy vài người nằm cạnh xe máy. Mọi người xung quanh lập tức hô hoán, hỗ trợ đưa những người bị thương ra khỏi khu vực và gọi lực lượng chức năng”.