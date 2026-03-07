Kinh hoàng khoảnh khắc ô tô con gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người cấp cứu

Tối ngày 6/3, một chiếc ô tô con biển số Hà Nội bất ngờ tông vào nhiều ô tô và xe máy trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa) vào giờ cao điểm khiến nhiều phương tiện hư hỏng, nhiều người bị thương phải đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 18 giờ 45 phút, chiếc ô tô màu trắng mang BKS 30A-536.xx do một nam tài xế điều khiển, khi xe này di chuyển trong ngõ 25 phố Nguyễn Chánh bất ngờ tông vào một xe taxi đang đỗ trên làn cùng chiều khiến xe taxi bị đẩy lên vỉa hè.

Chưa dừng lại, xe ô tô đi ra đường Nguyễn Chánh và tiếp tục va chạm với 3 xe máy và 4 ô tô, khiến 3 người lái xe máy bị thương, có nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, một đoạn clip do camera an ninh ghi lại toàn cảnh vụ va chạm kinh hoàng. Theo đó, thời điểm xảy ra va chạm, chiếc ô tô con chạy với tốc độ cao.

Tại hiện trường, ô tô trắng lấn sang làn ngược chiều và chỉ dừng lại khi đâm ngang một ô tô khác. Phần đầu xe ô tô trắng biến dạng, hư hỏng nặng. Lái xe gây tai nạn được người dân yêu cầu ngồi yên trong xe chờ lực lượng chức năng đến làm việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết có ít nhất 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Người dân chứng kiến sự việc cho biết đã có 4 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Yên Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.