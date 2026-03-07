Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Thích Nhuận Đạt không còn là tu sĩ Phật giáo

Tối 6/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa phát đi thông cáo chính thức liên quan đến vụ ông Thích Nhuận Đạt.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym.

Theo đó, liên quan đến câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội về một người được gọi là "sư thầy Thích Nhuận Đạt", Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người này đã hoàn tục từ cuối năm 2025 và không còn là tu sĩ Phật giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, người này tên Trần Minh Thành (SN 1978, quê quán tỉnh Khánh Hòa). Trước đây từng xuất gia tại chùa Lạc Nghiệp (tỉnh Ninh Thuận cũ).

Tuy nhiên, vào chiều 3/12/2025, ông Thành đã đến chùa Quan Âm (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) để trình bày việc xin xả giới, hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người.

" Thượng tọa Thích Nhuận Minh, một vị Tăng tại chùa Quan Âm, xác nhận là người trực tiếp chứng kiến và tiếp nhận lời tuyên bố xả giới của Trần Minh Thành vào thời điểm trên.

Theo luật Phật, việc xả giới có thể được thực hiện khi người xuất gia tự nguyện tuyên bố không tiếp tục đời sống Sa-môn trước người chứng kiến.

Sau khi hoàn tục, Trần Minh Thành lựa chọn lối sống cá nhân và không còn sinh hoạt trong hệ thống Tăng đoàn. Thông tin từ chùa Quan Âm cho biết trước đó ông cũng không tham gia các sinh hoạt Tăng sự tại địa phương như an cư kiết hạ hay các kỳ bố-tát ", thông cáo nêu rõ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn thông tin của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa xác nhận từ trước đến nay không có tu sĩ nào mang pháp danh "Thích Nhuận Đạt" sinh hoạt chính thức trong Phật giáo địa phương.

Dù đã hoàn tục nhưng Trần Minh Thành vẫn sử dụng trang phục giống tu sĩ Phật giáo khi xuất hiện ở nhiều nơi. Việc này dễ gây hiểu lầm trong công chúng và ảnh hưởng đến hình ảnh của tu sĩ cũng như uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

" Theo hồ sơ hành chính, Trần Minh Thành có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên và sinh hoạt tại địa phương với tư cách một công dân bình thường theo quy định pháp luật.

Hiện theo nguồn tin từ địa phương, Trần Minh Thành không có mặt tại nơi cư trú ở Khánh Hòa cũng như tại địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú ở Thái Nguyên ", Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin.

Những ngày qua, trên các nền tảng như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều livestream, bài đăng và video liên quan đến một người được giới thiệu là "thầy" hoặc "cư sĩ" với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên Tym.

Các nội dung lan truyền cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư.

Hàng loạt đoạn clip, hình ảnh và file ghi âm được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện mới xuất phát từ các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và chưa được cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo xác nhận chính thức.

Theo những nội dung đang lan truyền, người mang tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp và sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và từng có liên quan đến các hoạt động của nhóm này.