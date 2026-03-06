Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ ông Thích Nhuận Đạt

06-03-2026 - 11:12 AM | Xã hội

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ việc được cho là một nhà tu hành với pháp danh Thích Nhuận Đạt có quan hệ tình cảm với cô gái tên Tym.

Vụ việc liên quan đến người được gọi là thầy/cư sĩ Thích Nhuận Đạt và một phụ nữ tên Tym đang trở thành chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày gần đây. Hàng loạt livestream, bài đăng và video lan truyền trên Facebook, TikTok đã khiến câu chuyện thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện vẫn xuất phát từ các bên liên quan trên mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo.

Theo những nội dung đang lan truyền, người được nhắc đến với tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu là một “thầy” hoặc “cư sĩ” có tham gia chia sẻ về Phật pháp, sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và từng tham gia các hoạt động liên quan đến nhóm tu tập này.

Cả hai được cho là có tranh chấp tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Các video, bài đăng với nội dung tố cáo qua lại nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ lại các đoạn clip, ghi âm hoặc hình ảnh được cho là bằng chứng cho những cáo buộc của các bên. Tuy nhiên, tính xác thực của các tài liệu này chưa được kiểm chứng.

- Ảnh 2.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym.

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chia sẻ với PV VietNamNet: "Tôi mới nắm qua được thông tin ông Thích Nhuận Đạt từng đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ mấy năm trước".

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN: "Chúng tôi cũng mới đọc được thông tin trên mạng. Nghe nói ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ và cũng không rõ ông Thích Nhuận Đạt từng tu ở chùa nào. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương xác minh".

- Ảnh 3.

PV

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai?

Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai? Nổi bật

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ Nổi bật

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh cả nước

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh cả nước

10:50 , 06/03/2026
Bắt trưởng phòng khách hàng Nguyễn Tuấn Đạt SN 1991

Bắt trưởng phòng khách hàng Nguyễn Tuấn Đạt SN 1991

09:21 , 06/03/2026
Lỗi vi phạm gì CSGT TPHCM đang cảnh báo, người dân cần lưu ý?

Lỗi vi phạm gì CSGT TPHCM đang cảnh báo, người dân cần lưu ý?

09:00 , 06/03/2026
Lãnh đạo thuế tỉnh Quảng Ngãi nói gì về việc 2 đơn vị cấp dưới xin tiền 20 xã, phường?

Lãnh đạo thuế tỉnh Quảng Ngãi nói gì về việc 2 đơn vị cấp dưới xin tiền 20 xã, phường?

08:20 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên