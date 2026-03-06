Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ ông Thích Nhuận Đạt

Vụ việc liên quan đến người được gọi là thầy/cư sĩ Thích Nhuận Đạt và một phụ nữ tên Tym đang trở thành chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày gần đây. Hàng loạt livestream, bài đăng và video lan truyền trên Facebook, TikTok đã khiến câu chuyện thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện vẫn xuất phát từ các bên liên quan trên mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo.

Theo những nội dung đang lan truyền, người được nhắc đến với tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu là một “thầy” hoặc “cư sĩ” có tham gia chia sẻ về Phật pháp, sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và từng tham gia các hoạt động liên quan đến nhóm tu tập này.

Cả hai được cho là có tranh chấp tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Các video, bài đăng với nội dung tố cáo qua lại nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ lại các đoạn clip, ghi âm hoặc hình ảnh được cho là bằng chứng cho những cáo buộc của các bên. Tuy nhiên, tính xác thực của các tài liệu này chưa được kiểm chứng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym.

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chia sẻ với PV VietNamNet: "Tôi mới nắm qua được thông tin ông Thích Nhuận Đạt từng đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ mấy năm trước".

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN: "Chúng tôi cũng mới đọc được thông tin trên mạng. Nghe nói ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ và cũng không rõ ông Thích Nhuận Đạt từng tu ở chùa nào. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương xác minh".