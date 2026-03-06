Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai?

06-03-2026 - 10:35 AM | Xã hội

Chỉ trong vòng 2 tháng đã có 3 BLV của hệ thống Xôi Lạc TV thông báo nghỉ việc.

Thông tin được chú ý nhiều nhất hôm nay - ngày 5/3 - là vụ khởi tố và bắt giữ hàng chục người làm việc trong hệ thống Xôi Lạc TV . Cụ thể đã có 30 bị can bị khởi tố, bao gồm nhiều BLV có các nickname như Bát Man ( Batman ), Cáp Tần ( Captain ), Người Dơi , Người Rơm ,...

Liên quan đến các BLV của Xôi Lạc TV và các kênh trong hệ sinh thái, một chi tiết cũng được nhiều người nhắc lại là trước khi vụ việc bị phanh phui, hệ thống này đã có những biến động về nhân sự. Cụ thể nhiều BLV từng hoạt động tại đây đã nghỉ việc.

Theo thông báo từ chính những BLV này, chỉ trong vòng 2 tháng (từ cuối tháng 8 - tháng 10/2025) đã có 3 người thông báo nghỉ việc. Đó là Người Sắt , Người Báo và Lê Văn Hút Ky.

Trên các tài khoản Facebook của mình, Người Sắt Người Báo đã thông báo chia tay lần lượt vào tháng 10/2025 và tháng 8/2025. Trong khi đó, tài khoản của Lê Văn Hút Ky hiện không còn tìm thấy.

Đây cũng là lý do mà chỉ trong thời gian ngắn, Cáp Tần - 1 trong số các BLV của Xôi Lạc TV liên tục đăng bài tuyển dụng BLV mới trong thời điểm này.

Thông báo nghỉ việc của Người Sắt và Người Báo

Bài đăng của Cáp Tần

Theo tìm hiểu, các BLV không chỉ hoạt động trên kênh Xôi Lạc TV mà phân chia nhiệm vụ, bình luận ở nhiều kênh, nhiều bộ môn khác nhau. Hệ thống này có các kênh như 90phut , VeboTV , ThapcamTV , Banhkhuc , CakeoTV ,... Các môn thể thao được chiếu lậu gồm bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đua xe F1, tennis,...

Trong họp báo sáng ngày 5/3, đại diện A05 cho biết đã khởi tố toàn bộ đường dây, trong đó có cầm đầu, quản trị viên, các đối tượng điều hành,... Cũng theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã phân công nhiệm vụ cụ thể, cho nhóm quản trị, điều hành, được sắp xếp một cách bài bản, chuyên nghiệp, hệ thống bình luận viên rất chuyên nghiệp.

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận được sự chú ý từ người theo dõi thể thao nói riêng và đám đông nói chung.

Chân dung 2 “ông trùm” cầm đầu đường dây Xôi Lạc TV với quy mô số tiền gần 1000 tỷ đồng

Theo S.A

