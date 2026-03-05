Khoảnh khắc Công an ập vào “tóm gọn” team Xôi Lạc TV, nhiều nhân viên đang ngồi trước dàn máy tính không kịp phản ứng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hệ thống website phát trực tuyến có tên gọi “Xôi Lạc TV”.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy hệ thống này đã phát tán, tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thể thao, phim ảnh thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể nắm giữ bản quyền. Không chỉ vậy, các website trong hệ thống còn lồng ghép quảng cáo, gắn đường dẫn và thiết lập cơ chế điều hướng người xem tới những nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Ngày 2/02, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm này. Quá trình điều tra bước đầu xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia và được phân chia thành các bộ phận khác nhau. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Ngay sau đó, một đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng ập vào trụ sở của nhóm đối tượng được cho là vận hành hệ thống website “Xôi Lạc TV” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Trong clip, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại địa điểm làm việc, tiến hành kiểm tra, làm việc với những người có mặt tại đây và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nhiều nhân viên đang ngồi làm việc trước các dãy máy tính được cho là không kịp phản ứng, tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của lực lượng công an. Một số người tạm dừng thao tác trên máy, đứng dậy theo yêu cầu để phục vụ công tác kiểm tra và làm rõ các nội dung liên quan.

Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu gồm P.N.D (sinh năm 1979, trú tại Hà Nội) và N.C.Đ (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 30 bị can liên quan đến các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an Hưng Yên khởi tố 30 bị can đường dây phát sóng trái phép nội dung thể thao, phim ảnh trên Xôi Lạc TV, và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động của hệ thống “Xôi Lạc TV” đã xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nắm giữ bản quyền, đồng thời gây tác động tiêu cực đến môi trường phát triển nội dung số và các ngành công nghiệp văn hóa. Việc bảo vệ bản quyền trên không gian mạng được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh. Việc triệt phá hệ thống này vì thế có ý nghĩa góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích sáng tạo và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Hiện nay, thiệt hại liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp với các chủ thể quyền cùng cơ quan chuyên môn tiến hành thống kê, thẩm định theo quy định.

Các đối tượng được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo việc các website này lồng ghép quảng cáo và điều hướng người xem tới các nền tảng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Do đó, người dân được khuyến cáo không truy cập và không chia sẻ các đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh trên các website vi phạm bản quyền. Việc truy cập các trang web này có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xử lý theo quy định của pháp luật.