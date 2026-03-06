Người phụ nữ Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn như thế nào?

Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, khiến một người phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài thao tác trên điện thoại.

Theo thông tin từ cơ quan công an ngày 3/3, nạn nhân là chị T. (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội). Trước đó, vào sáng 27/2, chị T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Người này cho biết cần xác nhận thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do chị T. đứng tên đại diện pháp luật. Trong quá trình trao đổi, đối tượng cung cấp nhiều dữ liệu trùng khớp với thông tin doanh nghiệp, khiến nạn nhân tin tưởng.

Chỉ sau vài thao tác xác thực theo hướng dẫn qua điện thoại, một phụ nữ tại Hà Nội đã bị mất gần 1 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, đối tượng gửi một đường link và yêu cầu chị T. truy cập để hoàn tất thủ tục bổ sung thông tin doanh nghiệp. Theo hướng dẫn, chị đăng nhập tài khoản và thực hiện các bước xác thực khuôn mặt với lý do phục vụ việc đóng phí.

Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất các thao tác theo yêu cầu, chị T. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Các đối tượng thường thu thập trước thông tin cá nhân và dữ liệu doanh nghiệp để tạo lòng tin, sau đó mạo danh cán bộ cơ quan chức năng liên hệ với nạn nhân.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân truy cập đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng để “xác nhận”, “cập nhật” hoặc “bổ sung” thông tin. Khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, thiết bị có thể bị chiếm quyền kiểm soát, dẫn đến nguy cơ đánh cắp dữ liệu, truy cập tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cài đặt phần mềm theo hướng dẫn của người không rõ danh tính. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.