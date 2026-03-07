Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nguyên chỉ huy trưởng công trình Vũ Quang

07-03-2026 - 07:49 AM | Xã hội

Nguyên chỉ huy trưởng công trình xây dựng Vũ Quang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biếtđã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Vũ Quang, sinh năm 1978, trú tại phường Thanh Liệt, TPHà Nội), nguyên là Chỉ huy trưởng công trình xây dựng tại "Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai" về hành vi "Tham ô tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nguyên chỉ huy trưởng công trình Vũ Quang - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Quang (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, ngày 25/7/2025, tại Văn phòng Ban Chỉ huy công trường của dự án, Vũ Quang đã nhận từ kế toán của Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ khí thiết bị VINA2 số tiền 735,5 triệu đồng để chi trả tạm ứng lương cho công nhân và mua sắm vật tư phục vụ thi công công trình.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ Quang không thực hiện việc chi trả theo mục đích được giao mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng cá nhân, sau đó tự ý nghỉ việc tại công ty.

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nguyên chỉ huy trưởng công trình Vũ Quang - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thông báo Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Vũ Quang (Ảnh: Công an Lào Cai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Quang về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

