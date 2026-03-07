Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-03-2026 - 07:13 AM | Xã hội

TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu do ông Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban nhằm tham mưu, triển khai các chiến lược và giải pháp phát triển dữ liệu.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu TP.HCM, nhằm tăng cường công tác quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 1 Trưởng ban, 3 Phó Trưởng ban và 28 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP.HCM.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giữ vai trò Trưởng ban. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Hai Phó Trưởng ban còn lại gồm ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Trong đó, Công an TP.HCM được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển dữ liệu trên địa bàn.

Đồng thời, cơ quan này sẽ cho ý kiến đối với các chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến dữ liệu; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các sở, ngành và địa phương; điều phối các chương trình, dự án liên ngành về xây dựng và phát triển dữ liệu của thành phố.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Hoàng Thọ/VTC News

VTC News

