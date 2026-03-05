Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhận thêm nhiệm vụ

05-03-2026 - 09:46 AM | Xã hội

Công an TPHCM là cơ quan thường trực của Hội đồng xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt TPHCM không ma túy.

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt TPHCM không ma túy (sau đây viết tắt là Hội đồng).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhận thêm nhiệm vụ- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt TPHCM không ma túy

Hội đồng gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 18 thành viên. Trong đó, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt TPHCM không ma túy theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, xét duyệt tại Hướng dẫn số 37/HD-BCA ngày 24-9-2025 của Bộ Công an và các quy định có liên quan.

Công an TPHCM là cơ quan thường trực của Hội đồng và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các thành viên trong Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mới nhất: Quy định liên quan vi phạm giao thông của tất cả người dân sắp áp dụng từ 1/4

Mới nhất: Quy định liên quan vi phạm giao thông của tất cả người dân sắp áp dụng từ 1/4 Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" hàng chục triệu người đang dùng

Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" hàng chục triệu người đang dùng Nổi bật

Chính thức thêm trường hợp hưởng tối đa lương hưu dù nghỉ sớm 5 năm, những ai đón tin vui?

Chính thức thêm trường hợp hưởng tối đa lương hưu dù nghỉ sớm 5 năm, những ai đón tin vui?

09:26 , 05/03/2026
Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài

08:50 , 05/03/2026
Công an cảnh báo nóng người dân không kết bạn Zalo, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

Công an cảnh báo nóng người dân không kết bạn Zalo, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

08:26 , 05/03/2026
514 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

514 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

07:39 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên