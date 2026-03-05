Chính thức thêm trường hợp hưởng tối đa lương hưu dù nghỉ sớm 5 năm, những ai đón tin vui?

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt TPHCM không ma túy (sau đây viết tắt là Hội đồng).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt TPHCM không ma túy

Hội đồng gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 18 thành viên. Trong đó, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thực hiện xét duyệt địa bàn cấp xã không ma túy và đề nghị xét duyệt TPHCM không ma túy theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền, xét duyệt tại Hướng dẫn số 37/HD-BCA ngày 24-9-2025 của Bộ Công an và các quy định có liên quan.

Công an TPHCM là cơ quan thường trực của Hội đồng và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các thành viên trong Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.