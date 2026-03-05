Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo cập nhật mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, kế hoạch khai thác của các hãng có đường bay liên quan đến Trung Đông tiếp tục biến động mạnh. Hiện máy bay của Emirates và Qatar Airways vẫn phải đỗ dài ngày tại sân bay Nội Bài - Hà Nội, chờ phương án cất cánh trở lại.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 1.

Ghi nhận tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài chiều 4/3, nhiều chuyến bay đi Trung Đông tiếp tục phải hủy hoặc đổi lịch trình do ảnh hưởng từ chiến sự.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 2.

Chỉ trong ngày 4/3, thêm 6 chuyến bay của Qatar Airways, Emirates và Etihad bị hủy, khiến khoảng 1.800 hành khách bị ảnh hưởng lịch trình.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 3.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài xác nhận, hiện có 1 chiếc của hãng hàng không Emirates và 2 chiếc của Qatar Airways phải đỗ tại sân chờ nối lại đường bay.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 4.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 5.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Nội Bài, một tàu bay của hãng Emirates đã được kéo ra khu vực sân đỗ xa. Chiếc máy bay này hiện đang "nằm bãi" trong tình trạng đóng kín cửa, tạm ngừng mọi hoạt động khai thác do chưa có lịch cất cánh trở lại.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 6.

Máy bay Qatar Airways tạm dừng khai thác, đỗ chờ tại sân bay Nội Bài.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 7.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 8.

Quầy thủ tục của Qatar Airways vắng hoe, các chuyến bay bị hủy khiến khu vực check-in rơi vào cảnh đìu hiu.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 9.

Do lịch trình bị xáo trộn, một số ít hành khách đã chủ động đến trực tiếp sân bay. Tuy nhiên, họ chỉ đến để nhờ nhân viên hãng hướng dẫn thủ tục hoàn, đổi vé cho các chặng bay đi qua khu vực này.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 10.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 11.

Dù nhiều đường bay bị xáo trộn, riêng Turkish Airlines cho biết vẫn duy trì khai thác hai cặp chuyến bay Istanbul - Hà Nội - Istanbul trong hôm nay mà không có sự điều chỉnh nào.

Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài- Ảnh 12.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tác, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa quyết định giảm 50% phí đỗ tàu bay qua đêm cho các hãng hàng không đến từ quốc gia đang xảy ra chiến sự. Chính sách ưu đãi này áp dụng trong 30 ngày, được thực hiện theo Thông tư 44/2024 của Bộ Xây dựng về cơ chế linh hoạt giảm giá dịch vụ hàng không trong các tình huống khẩn cấp hoặc có chiến tranh.

Theo Đức Nguyễn

Tiền Phong

