Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ ô tô lao như tên bắn, tông nhiều phương tiện

Ngày 7-3, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội), đồng thời xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: OFFB

Theo đó, khoảng 18 giờ 49 phút cùng ngày, ông N.V.S. (SN 1960, trú phường Yên Hòa) điều khiển ô tô mang BKS 30A-536.xx, lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng. Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), xe bất ngờ mất lái, tông liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy. Hậu quả, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thời điểm chiếc xe tông liên tiếp vào nhiều phương tiện. Ảnh: Gif

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe N.V.S. là 0,264 mg/L khí thở.