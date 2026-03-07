Công an có cảnh báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ

Nhu cầu làm sổ đỏ của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục biến động và giá đất leo thang. Nắm bắt được tâm lý ngại thủ tục hành chính phức tạp và mong muốn có giấy tờ nhanh chóng, các đối tượng xấu đã tung ra những lời quảng cáo có cánh. Chúng tự tin cam kết có thể "chạy" thủ tục siêu tốc hoặc thậm chí hứa hẹn làm được sổ cho những mảnh đất không đủ điều kiện pháp lý.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ tính riêng tại tỉnh Đắk Lắk trong năm 2025, cơ quan chức năng đã ghi nhận 51 vụ lừa đảo liên quan đến mượn, thuê, giả mua bán tài sản, chuyển nhượng bất động sản và làm giả giấy tờ. Con số này chiếm tới gần 70% tổng số vụ lừa đảo trên địa bàn, trở thành một hồi chuông đáng báo động về tình trạng lợi dụng lĩnh vực đất đai để trục lợi bất chính.

Một minh chứng rõ nét cho thủ đoạn lừa đảo này là vụ án liên quan đến Phạm Ngọc Nông, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đo đạc và Khảo sát Thảo Vy. Bằng cách lợi dụng vỏ bọc là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực đo đạc địa chính và tư vấn cấp giấy chứng nhận, từ năm 2019 đến năm 2022, đối tượng này đã nhận làm sổ đỏ và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng của ba nạn nhân.

Đến chiều ngày 4/2/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù kẻ lừa đảo đã phải đền tội, nhưng hành trình thu hồi tài sản cho các bị hại vẫn vô cùng gian nan và mờ mịt. Hệ lụy để lại không chỉ là sự thiệt hại nặng nề về kinh tế mà người dân còn phải đối mặt với những rắc rối pháp lý, tình trạng đất đai bị treo thủ tục và những vụ tranh chấp kéo dài không hồi kết.

Để bảo vệ tài sản của chính mình, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng vào các dịch vụ cò mồi trên mạng xã hội hay những cam kết làm sổ đỏ trái quy định pháp luật. Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn chi tiết, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cách minh bạch.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đẩy mạnh Chính phủ số hiện nay, người dân hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để thực hiện các thủ tục này. Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID là có thể tự nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hình thức trực tuyến này không chỉ giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại mà còn tăng cường tính minh bạch, hạn chế tối đa nguy cơ gặp phải cò mồi lừa đảo hay các tiêu cực không đáng có.