Bắt tạm giam chồng của nữ giám đốc Võ Thị Diễm Kiều

07-03-2026 - 08:16 AM | Xã hội

Công an Khánh Hòa vừa khởi tố đối tượng Zhang Senlin, chồng của nữ giám đốc Công ty TNHH Saroman trong vụ xẻ thịt tê tê phục vụ khách hàng.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Zhang Senlin, sinh năm 1982, Quốc tịch Trung Quốc, nơi ở hiện nay: Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Đối tượng Zhang Senlin tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Trước đó, vào tối ngày 4/2/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra Nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc Công ty TNHH Saroman, có địa chỉ tại 56 Hoàng Văn Thụ, Phường Nha Trang, do Võ Thị Diễm Kiều làm Giám đốc.

Thời điểm kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại khu vực bếp của nhà hàng có 1 cá thể nghi là Tê Tê đã chết.

Qua giám định, xác định cá thể động vật tại Nhà hàng Hòa Nhân Ân thuộc loài Tê Tê Java - loài động vật hoang dã thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định dưới sự chỉ đạo của Zhang Senlin và vợ là Võ Thị Diễm Kiều, các đối tượng đã đặt mua cá thể Tê Tê còn sống, sau đó yêu cầu quản lý nhà hàng tiếp nhận và giao cho đầu bếp của nhà giết thịt, chế biến các món ăn phục vụ khách hàng tại Nhà hàng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

