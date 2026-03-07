Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiến hành bắt khẩn cấp Lương Xuân Thoại

07-03-2026 - 08:12 AM | Xã hội

Lương Xuân Thoại khai nhận đã trộm cắp khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 5.000 USD, 8,8 cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lương Xuân Thoại, 29 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo trình báo của người dân, từ ngày 4 - 21/2, trên địa bàn phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm với cùng phương thức thủ đoạn là cạy song sắt sau nhà đột nhập lấy trộm tài sản.

Đối tượng Lương Xuân Thoại (Ảnh: Công an Khánh Hoà).

Vào cuộc xác minh, truy xét, ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang đã đưa đối tượng nghi vấn là Lương Xuân Thoại về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các khu đô thị Mỹ Gia , Hà Quang Vĩnh Điềm Trung .

Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng thì tiến hành cạy các khung sắt bảo vệ phía sau nhà, sau đó đột nhập vào nhà, phá két sắt để lấy trộm tài sản, chủ yếu là tiền, vàng, đô la.

Thống kê sơ bộ số tài sản mà đối tượng đã trộm cắp là khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 5.000 USD, 8,8 cây vàng, cùng nhiều trang sức bằng vàng khác.

Được biết Lương Xuân Thoại là đối tượng nghiện game và toàn bộ tài sản sau khi trộm cắp đều được đối tượng sử dụng để chơi game .

Qua vụ việc này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chú ý khóa cửa cẩn thận để đề phòng kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai?

Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai? Nổi bật

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ Nổi bật

Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Danh tính tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

07:59 , 07/03/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nguyên chỉ huy trưởng công trình Vũ Quang

Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của nguyên chỉ huy trưởng công trình Vũ Quang

07:49 , 07/03/2026
Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm nhiều nhân sự thuộc Chính phủ

Nhân sự trong tuần: Bổ nhiệm nhiều nhân sự thuộc Chính phủ

07:37 , 07/03/2026
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

07:13 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên