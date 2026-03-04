Ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Duyên SN 1988

gày 4.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên báo Lao Động rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Duyên (sinh năm 1988, quê xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Văn Duyên được xác định là người đứng sau điều hành đường dây mại dâm hoạt động tại khách sạn Biển Hồ và khách sạn Hương Pleiku trên địa bàn thành phố Pleiku.

Trước đó, vào tối 11.2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở massage tại các khách sạn thuộc phường Thống Nhất và phường Diên Hồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 4 cặp nam – nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Hoàng Văn Duyên. Ảnh: Báo Gia Lai

Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 5 đối tượng giữ vai trò quản lý khu vực massage của hai khách sạn để phục vụ công tác điều tra.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng vụ án và xác định Hoàng Văn Duyên là người tổ chức, điều hành hoạt động của đường dây. Sau đó, đối tượng này đã bị bắt giữ.

Báo Gia Lai dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, đường dây mại dâm trên hoạt động dưới vỏ bọc dịch vụ massage và có khoảng 12 cô gái tham gia, phần lớn đến từ các tỉnh miền Tây. Hoạt động này mang lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho nhóm tổ chức.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khởi tố Hoàng Văn Duyên cùng một số đối tượng liên quan về hành vi chứa mại dâm, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của những người có liên quan trong đường dây này.