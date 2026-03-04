Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi mua hàng online

04-03-2026 - 16:16 PM | Xã hội

Hiện nay, trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo… xuất hiện ngày càng nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi với hình thức bán hàng giá rẻ.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... đăng tải nội dung bán hàng với giá rẻ hơn thị trường kèm theo hình ảnh hoạt động của công ty, đại lý, cá nhân để tạo tin tưởng.

Đáng chú ý, thông tin trên các trang này thường sơ sài, thiếu minh bạch về nhân thân, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại liên hệ.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo còn tham gia vào nhiều hội, nhóm mua bán, rao vặt trên mạng xã hội và liên tục đăng bài viết quảng cáo bán hàng với mức giá rẻ hơn so với thị trường.

Điển hình trường hợp anh K.T.H., sinh năm 1986, trú tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh sau khi lên mạng Facebook tìm mua máy cơ giới phục vụ kinh doanh, anh H. được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản "Trần Đạt", các đối tượng cung cấp hình ảnh, video về máy cơ giới cùng tài khoản ngân hàng không chính chủ để anh H. chuyển tiền.

Anh H. thực hiện chuyển số tiền 25 triệu đồng từ tài khoản của anh H. đến số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp, sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin hình ảnh hàng đang chuẩn bị lên xe và yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng anh H. không đồng ý.

Khi biết không nhận được thêm tiền thì các đối tượng chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt tiền.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mới nhất: Quy định liên quan vi phạm giao thông của tất cả người dân sắp áp dụng từ 1/4

Mới nhất: Quy định liên quan vi phạm giao thông của tất cả người dân sắp áp dụng từ 1/4 Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" hàng chục triệu người đang dùng

Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" hàng chục triệu người đang dùng Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 4-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 4-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

15:45 , 04/03/2026
Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND xã

Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND xã

15:18 , 04/03/2026
Điều kiện về tuổi để đi bầu cử vào ngày 15/3/2026

Điều kiện về tuổi để đi bầu cử vào ngày 15/3/2026

14:34 , 04/03/2026
Từ đầu tháng 3/2026: Nhiều điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra ngay

Từ đầu tháng 3/2026: Nhiều điện thoại có thể bị khóa ứng dụng ngân hàng, người dùng cần kiểm tra ngay

11:27 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên