Thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Quốc Thuận SN 1995

Ngày 1/3 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Quốc Thuận (SN 1995; trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Phong Phú, TP Huế) về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 1h10 ngày 1/3, Công an Phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của chị V.T.N.P. (SN 1999; trú phường Hòa Cường) về việc bị một đối tượng đột nhập vào phòng trọ, dùng dao đe dọa và chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, vào đêm 28/2, khi chị P. đang ngủ tại phòng trọ tầng 2 thì bất ngờ thấy điện trong phòng bật sáng. Phát hiện một thanh niên lạ mặt cầm dao đe dọa, khống chế nên chị không dám tri hô. Đối tượng sau đó nhanh chóng lấy đi 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động và 1 ví tiền có hơn 3 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ án có tính chất manh động, liều lĩnh, lãnh đạo Phòng CSHS đã khẩn trương chỉ đạo nhiều Tổ Công tác tinh nhuệ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng đối tượng gây án ngay trong đêm.

Đại diện cơ quan công an đọc lệnh tố tụng đối với Lương Quốc Thuận (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cảnh sát nhanh chóng xác định Lương Quốc Thuận là đối tượng nghi vấn, tiến hành triệu tập để đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Thuận khai nhận: vào thời điểm trên, đối tượng lái xe máy vừa trộm cắp trước đó tại phường Thanh Khê, tiếp tục chạy lòng vòng qua các khu dân cư trên địa bàn để tìm sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi đến khu nhà trọ tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường, phát hiện phòng trọ của chị P. không khóa cửa, Thuận lẻn vào bật điện. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao mang theo để khống chế nạn nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tang vật thu giữ gồm: 1 máy tính xách tay hiệu Lenovo; 1 điện thoại di động Iphone 14 ; 2 điện thoại di động chưa xác định nhãn hiệu; hơn 3 triệu đồng tiền mặt; 1 xe mô tô cùng một số giấy tờ, vật dụng cá nhân của đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.