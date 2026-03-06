Chân dung Phan Thị Trang SN 1990 đang bị truy nã
Phan Thị Trang (SN 1990; thường trú tại: xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) đang bị CA TP Hà Nội truy nã.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Trang (SN 1990; thường trú tại: xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Trang đã nói dối là tìm được người mang thai hộ để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 11/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phan Thị Trang.
Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0982556282), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.
