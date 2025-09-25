Tung 2 'bảo bối' hiện đại chưa từng có ở Hà Nội, Cục CSGT có cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân

Tình trạng đáng báo động sau khi lắp camera AI

Cục CSGT (Bộ Công an) mới đây đã thí điểm lắp 2 camera thế hệ mới nhất tại Hà Nội, camera này dùng trí tuệ nhân tạo AI tự động phát hiện vi phạm. Những dữ liệu của camera AI đã và đang được Trung tâm Chỉ huy giao thông Cục CSGT huấn luyện và phát triển.

Đáng chú ý, qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI được thí điểm lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch cho thấy tình trạng đáng báo động:

Những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện. Đồng thời cũng được cán bộ Trung tâm chỉ huy giao thông Cục CSGT kiểm duyệt trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm. Mức phạt theo Nghị định 168 như sau:

Hàng ngàn camera AI sẽ sớm được lắp đặt trên toàn quốc

Những con số trên cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô rất đáng báo động, cần chấn chỉnh hơn lúc nào hết. Theo Cục CSGT, tới đây hàng ngàn camera AI sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trong toàn quốc.

Đại tá Phạm Quang Huy - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết , hiện nay Trung tâm Chỉ huy giao thông của Cục Cảnh sát giao thông là trung tâm quản trị cấp 1 với những công nghệ hiện đại, kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Camera AI tự động phân tích để nhận diện hành vi vi phạm giao thông bất kể ngày đêm trên phố Phạm Văn Bạch. Ảnh: Cục CSGT

Từ trung tâm cấp 1 của Cục Cảnh sát giao thông, tới đây sẽ có 34 trung tâm với mô hình thu nhỏ tại các tỉnh, thành. Dữ liệu từ các thiết bị sau khi đưa về trung tâm sẽ được hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi, sau đó tự động chuyển sang file quản lý. Lực lượng cảnh sát giao thông trên cơ sở đó sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai. Hiện AI đã có thể nhận diện được hàng chục hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.

"Cảnh sát từ đây có thể coi như tuần tra trên môi trường điện tử. Trọng tâm là đảm bảo an ninh an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết, trước hết", lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Đồng thời, Cục CSGT đang tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thông tư hỗ trợ kinh phí cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông, để phát động phong trào toàn dân cùng lên án các hành vi vi phạm, xây dựng nền giao thông văn hóa, văn minh, an toàn.



