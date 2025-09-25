Bị camera AI phạt nguội ghi hình, 1.339 xe máy, 113 ô tô vừa vượt đèn đỏ đối diện mức phạt nào?

Camera AI tại Hà Nội phát hiện xe máy, ô tô vượt đèn đỏ

Chiều 24/9, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tiến hành lắp đặt thí điểm 2 camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội), để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, chỉ tính trong 12 tiếng (từ 0h đến 12h ngày 24/9), 2 camera AI trên đã tự động phát hiện 343 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp vượt đèn đỏ (1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Hình ảnh ô tô vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện. Ảnh: C08

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay những trường hợp vi phạm sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe, để xác định chủ phương tiện. Đồng thời, cán bộ tại Trung tâm chỉ huy giao thông cũng sẽ kiểm duyệt lại thông tin trước khi chuyển cho Công an TP Hà Nội để xử lý vi phạm theo quy định.

Đại diện Cục CSGT đánh giá: Ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ở Thủ đô "đáng báo động","cần chấn chỉnh hơn lúc nào hết", và cho biết thêm, tới đây, hàng nghìn camera AI sẽ được lắp đặt không chỉ ở Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc.

Vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày 26/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định tại nghị định 168, hành vi không chấp hành vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng đối với ô tô, 200.000 - 400.000 đồng đối với xe máy và 150.000 - 250.000 đồng đối với người đi bộ.

Trong khi đó, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông có mức phạt cao hơn nhiều lần. Tài xế ô tô sẽ bị phạt 18 - 20 triệu đồng; lái xe máy sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Kèm theo việc bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Ảnh: VTC News

Nhiều tài xế cho rằng, tình huống dừng chờ quá vạch chỉ nên bị phạt lỗi "không tuân thủ vạch kẻ đường".

Tuy vậy, theo đại tá Nguyễn Quang Nhật - trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông), những lỗi liên quan vạch kẻ đường chỉ dùng cho các trường hợp như vạch mắt võng, vạch liền/đứt phân chia làn đường, vạch chỉ hướng... Với trường hợp vạch kẻ để dừng trước đèn tín hiệu, cần hiểu vạch ở đây có ý nghĩa như một hàng đinh, vượt qua là không tuân thủ đèn.

Hiện nay, phương tiện đè lên vạch kẻ đường (hoặc đi quá vạch kẻ đường) sẽ bị xử phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi đèn vàng, xe phải dừng trước vạch dừng, trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Như vậy, khi tới ngã tư, người lái xe nếu chưa tới vạch mà thấy đèn vàng hoặc đèn đỏ thì phải dừng lại trước vạch. Nếu tài xế cho xe lăn bánh chèn lên vạch, hoặc qua vạch tức "không dừng lại trước vạch", đồng nghĩa với việc không tuân thủ hiệu lệnh của đèn.