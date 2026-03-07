Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tìm chủ 13 xe máy "bị bỏ rơi" ở TP HCM

07-03-2026 - 11:15 AM | Xã hội

13 xe máy là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật đang bị Công an phường An Hội Tây tạm giữ.

Ngày 7-3, Công an phường An Hội Tây, TPHCM cho biết đang tìm chủ hoặc người có liên quan 13 xe máy đang bị tạm giữ.

img

Một bãi xe tang vật ở TPHCM.

Trước đó, lực lượng chức năng phường An Hội Tây phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 13 xe máy vắng chủ, là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật.

Công an phường An Hội Tây nhấn mạnh số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an phường để giải quyết theo quy định.

Người dân có thể đến địa chỉ Công an phường An Hội Tây ở số 875 - 877 Quang Trung (phường An Hội Tây) hoặc liên hệ anh Nguyễn Viết Nam, số điện thoại (0985067672) để phối hợp giải quyết.

Sau thời hạn 1 năm, kể từ lần thứ 2 đăng tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến nhận, thì số phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.


BIỂN SỐ

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

1

86H1-5452

VKVLM1P52FMHF203935

VLMDCG085UM203935

2

Không biển số

VMM9BED007609


3

18S7-1429

VDMD1000003743

VDMLCG013DM000243

4

84F2-5731

152FM20090007

LXDXCGLO20001107

5

50V-2859

C100MEQ3188

C100MQ03188

6

54V4-8018

5P11066593

RLCN5P1109Y066598

7

53Y6-1967

LC150FG00202385

LLCLXL30XY1080685

8

68T2-3491

VTT1P52FMH160494

VTTDCH0A4TT160494

9

48D1-160.62

G3D4E002663

RLCUG0610EY002656

10

49D1-097.49

5C64712034

RLCS5C640CY712024

11

59D1-304.15

M665M4027898

300BV026761

12

48H6-0135

5P11061648

RLCN5P1109Y061670

13

50S-0288

C100MEH6495

C100MH06495

Theo Anh Vũ

Người lao động

