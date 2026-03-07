Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-03-2026

Do hiện nay bị can không ở nơi cư trú và không rõ bị can ở đâu nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Duy Thức.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế), mới đây đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Vũ Duy Thức (sinh năm 1983, nơi ở hiện tại: Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội), về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh, trong vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự và “Giả mạo trong công tác” quy định tại khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự, xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Duy Thức.

Theo quyết định truy nã có ghi về đặc điểm nhận dạng của đối tượng gồm: Cao 1m70, có nốt ruồi cách 3,5cm trên sau mép phải.

Truy nã đặc biệt Vũ Duy Thức SN 1983- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Vũ Duy Thức - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Chỗ ở trước khi trốn của Vũ Duy Thức là phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Do hiện nay bị can không ở nơi cư trú và không rõ bị can ở đâu, ngày 05/02/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã đối với bị can Vũ Duy Thức.

Nếu ai phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (SĐT: 0692609545), Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc Điều tra viên Dương Văn An , theo SĐT: 0983222288, để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời Cơ quan điều tra cũng cảnh báo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng là vi phạm pháp luật, và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

