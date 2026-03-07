Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Quang Chí và Đoàn Văn Quang

07-03-2026 - 16:15 PM | Xã hội

Đây là 2 đối tượng bị điều tra về hành vi trốn thuế.

Ngày 6.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết trên báo Tiền Phong rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Quang Chí (sinh năm 1978, trú phường Linh Sơn) và Đoàn Văn Quang (sinh năm 1984, trú phường Tích Lương) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai người này hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, thường được gọi là “cò đất”. Từ năm 2024 đến nay, Chí và Quang đã cùng góp vốn mua các khu đất, sau đó thực hiện thủ tục tách thửa, xây dựng nhà ở rồi bán lại cho khách hàng nhằm kiếm lợi nhuận.

Ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Quang Chí và Đoàn Văn Quang - Ảnh 1.

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: Báo Tiền Phong

Báo Người lao động dẫn thông tin từ quá trình điều tra bước đầu cho thấy trong quá trình mua bán, chuyển nhượng bất động sản, các đối tượng đã lợi dụng những kẽ hở trong công tác quản lý thuế để thực hiện nhiều giao dịch không kê khai đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, Chí và Quang bị xác định đã chuyển nhượng hơn 10 căn nhà nhưng không khai báo đúng doanh thu và các khoản phải nộp, qua đó trốn thuế và lệ phí với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và có tính chất nghiêm trọng, cần được xử lý để tăng cường tính răn đe đối với các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ thêm các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống pháp luật

