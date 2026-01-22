Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, bắt giữ Đào Công Sự SN 1984

22-01-2026 - 16:24 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ, khởi tố hai đối tượng Phạm Thanh Tùng và Đào Công Sự liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép nhiều loại ma túy, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1983, trú tại thôn Ngũ Đoài, xã Diên Hà) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý; đối với Đào Công Sự (SN 1984, trú tại thôn Ba Hàng, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, hồi 18h30 ngày 13/1, tại khu vực cổng làng Ngũ Đoài, thôn Ngũ Đoài, xã Diên Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã bắt quả tang Phạm Thanh Tùng tàng trữ trái phép 0,348 gam ma tuý loại Heroine.

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tại cơ quan Công an, Phạm Thanh Tùng khai nhận số ma tuý trên mua của Đào Công Sự.

Tiến hành triệu tập và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Công Sự, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 0,249 gam ma tuý Heroine; 0,376 gam ma tuý Methamphetamine; 0,083 gam ma tuý Ketamine cùng 01 cân điện tử. Đối tượng Đào Công Sự có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng nói trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay đẩy lùi tệ nạn ma tuý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Nam An

