Hình ảnh đại biểu dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng

22-01-2026 - 14:04 PM | Xã hội

Sáng 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ tư.

Sáng 22/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, với nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư, Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư, Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư, Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư, Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng có sự tham dự của 1.586 đại biểu, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội tiến hành phiên trù bị vào sáng 19/1; tổ chức phiên khai mạc trọng thể sáng 20/1, tiến hành thảo luận tại Đoàn về Văn kiện Đại hội vào chiều 20/1. Ngày 21/1, Đại hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Theo thông tin tại họp báo trước Đại hội, Đại hội XIV sẽ xem xét, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV…

Chiều 21/1, theo thông tin chính thức từ Đại hội, với nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm, vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1, thay vì ngày 25/1 như thông tin ban đầu.

Theo Như Ý - Trường Phong - Luân Dũng

Tiền Phong

