Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Thị Trúc Ly

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an phường Tây nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang một phụ nữ có hành vi “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Trương Thị Trúc Ly cùng tang vật. Ảnh: CA Khánh Hòa

Khoảng 7 giờ, ngày 10/1/2026, khi đang tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, đến khu vực gần Cửa hàng xăng dầu trên đường Võ Nguyễn Giáp, phường Tây Nha Trang, tổ công tác của Công an phường Tây Nha Trang phát hiện Trương Thị Trúc Ly, 35 tuổi, trú xã Cam Lâm đang điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có 7 hộp giấy, Ly khai nhận là pháo hoa nổ và 6 bịch nilon có chứa nhiều khối cầu bằng nhựa, Ly khai nhận là pháo nổ. Toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chổ ở của đối tượng, tổ công tác thu giữ thêm 3 hộp nghi pháo hoa nổ cùng chủng loại. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ là 22,5 kg.