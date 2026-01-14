Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Thị Trúc Ly

14-01-2026 - 11:58 AM | Xã hội

Khám xét khẩn cấp chổ ở của đối tượng Ly, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật.

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an phường Tây nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt quả tang một phụ nữ có hành vi “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”.

Trương Thị Trúc Ly cùng tang vật. Ảnh: CA Khánh Hòa

Khoảng 7 giờ, ngày 10/1/2026, khi đang tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, đến khu vực gần Cửa hàng xăng dầu trên đường Võ Nguyễn Giáp, phường Tây Nha Trang, tổ công tác của Công an phường Tây Nha Trang phát hiện Trương Thị Trúc Ly, 35 tuổi, trú xã Cam Lâm đang điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có 7 hộp giấy, Ly khai nhận là pháo hoa nổ và 6 bịch nilon có chứa nhiều khối cầu bằng nhựa, Ly khai nhận là pháo nổ. Toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chổ ở của đối tượng, tổ công tác thu giữ thêm 3 hộp nghi pháo hoa nổ cùng chủng loại. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ là 22,5 kg.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ là bao nhiêu: Ai phải làm việc lâu hơn?

Từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ là bao nhiêu: Ai phải làm việc lâu hơn? Nổi bật

Ra lệnh tạm giam đối với Giám đốc ngân hàng Đỗ Như Trường

Ra lệnh tạm giam đối với Giám đốc ngân hàng Đỗ Như Trường Nổi bật

Chi tiết lịch cấm đường mới nhất ở Hà Nội, tất cả người tham gia giao thông cần biết

Chi tiết lịch cấm đường mới nhất ở Hà Nội, tất cả người tham gia giao thông cần biết

11:16 , 14/01/2026
Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Tiên SN 1985

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Tiên SN 1985

09:49 , 14/01/2026
159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

08:59 , 14/01/2026
Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

08:48 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên