Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Tiên SN 1985

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang đã phát hiện, bắt quả tang ông Trần Văn Tiên (sinh năm 1985, trú Tổ dân phố Phước Tân, phường Nam Nha Trang) thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 6 hộp pháo nổ tại ngã 3 đường Hoàng Minh Thảo và đường Trần Sâm (thuộc Tổ dân phố Phước Tân, phường Nam Nha Trang).

Qua làm việc, đối tượng Trần Văn Tiên thừa nhận toàn bộ số pháo nổ trên là loại pháo 49 ống (0.8" 49shots cakes PP-P5B), do Tiên mua từ 1 đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội (Facebook) với giá 1.100.000 đồng/hộp, tổng số 50 hộp để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Căn cứ kết quả làm việc, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Tiên tại Tổ dân phố Phước Tân, phường Nam Nha Trang, qua đó phát hiện và thu giữ 34 hộp pháo nổ cùng loại với 6 hộp pháo đã được T. vận chuyển trước đó.

Tổng cộng cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ được từ Trần Văn Tiên 40 hộp pháo nổ với khối lượng 77 kg.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Văn Tiên đã bán lại cho ông Nguyễn Đức Thanh (sinh năm 1979, trú Tổ dân phố Phước Lộc, phường Nam Nha Trang) 10 hộp pháo nổ với giá 1.250.000 đồng/hộp.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đức Thanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện và thu giữ 5 hộp pháo nổ cùng loại với số pháo nổ thu giữ từ Trần Văn Tiên với tổng khối lượng 8,8 kg.

Số pháo nổ còn lại Nguyễn Đức Thanh khai nhận đã bán cho ông V.T.A (sinh năm 1989, trú Tổ dân phố Phước Trung, phường Nam Nha Trang).

Ngay sau khi xác định đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của V.T.A, qua đó phát hiện và thu giữ 1 hộp pháo nổ có khối lượng 1,9 kg.

Đối với số pháo nổ còn lại đã mua từ Nguyễn Đức Thanh, V.T.A khai nhận đã sử dụng hết 2 hộp trong ngày 31/12/2025 và vứt bỏ 2 hộp sau khi biết đối tượng Trần Văn Tiên bị cơ quan Công an phát hiện hành vi buôn bán pháo nổ.