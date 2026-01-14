Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Võ Thị Nga Mi sinh năm 1988

14-01-2026 - 07:15 AM | Xã hội

Lợi dụng lúc gia đình vắng nhà, Võ Thị Nga Mi đột nhập trộm hơn 600 triệu đồng gồm vàng và sổ tiết kiệm tại xã Bà Nà (Đà Nẵng) nhưng đã bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam sau 4 ngày gây án.

Ngày 13/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Nga Mi (SN 1988, trú K20 Phạm Văn Nghị, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Nga Mi

Trước đó, ngày 9/1/2026, Phòng CSHS tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.T (SN 1959, trú thôn Sơn Phước, xã Bà Nà) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp số lượng lớn tài sản, Phòng CSHS đã phân công 03 Tổ công tác gồm nhiều điều tra viên có kinh nghiệm chủ trì, phối hợp Công an xã Bà Nà, Công an xã Hòa Vang, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng 17 giờ ngày 09/01/2026, lợi dụng thời điểm gia đình bà T vắng người, đối tượng Võ Thị Nga Mi đã đột nhập qua cửa hông phía sau nhà, lục soát các phòng, dùng búa và kéo phá khóa tủ quần áo trong phòng ngủ để chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị lớn, chủ yếu là vàng 98 và 01 sổ tiết kiệm, tổng giá trị thiệt hại hơn 600 triệu đồng. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tang vật công an thu giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chủ động phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Phường Hòa Khánh kết hợp rà soát, sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự trên địa bàn và các khu vực giáp ranh, đến ngày 13/01/2026, Phòng CSHS đã xác định Võ Thị Nga Mi là đối tượng gây án và tiến hành triệu tập đấu tranh.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai đã bán 4,5 chỉ vàng tại một tiệm vàng khu vực chợ Túy Loan để lấy tiền tiêu xài, số vàng còn lại đem cất giấu tại nơi ở.

Tang vật thu giữ gồm: 02 sợi dây chuyền vàng, 12 chiếc nhẫn vàng và 01 điện thoại di động iPhone 14. Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với người dân về sự chủ quan trong quản lý, bảo vệ tài sản, nhất là khi vắng nhà. Mỗi hộ gia đình cần nâng cao cảnh giác, chủ động khóa cửa, gia cố hệ thống bảo vệ và kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Nam An

