Khám xét nơi ở, bắt giữ khẩn cấp Hoàng Thị Hiền SN 1990

Một vụ mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi vừa bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại khu vực xã Ứng Thiên (Hà Nội). Từ một cuộc giao dịch ma túy dạng viên, cơ quan chức năng đã lần ra nhiều đối tượng liên quan và thu giữ thêm nhiều loại chất cấm tại các điểm cất giấu khác nhau.

Theo thông tin ban đầu trên báo VOV, khoảng 15h ngày 9/1/2026, Hoàng Thị Hiền (SN 1990, trú tại phường Đông Sơn, Thanh Hóa) đang ở nhà trọ thuộc thôn Thần Nữ, phường Đồng Văn (Ninh Bình) thì nhận được liên hệ từ một người hỏi mua số lượng lớn ma túy dạng viên. Đối tượng này đặt mua 5 “đàn ngựa”, tương đương 5 túi ma túy, mỗi túi khoảng 200 viên. Sau khi thỏa thuận, Hiền đồng ý bán với giá 35 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi Hiền mang “hàng” đi giao dịch và di chuyển đến khu vực thôn Yên Trường, xã Ứng Thiên, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ quả tang. Tang vật thu tại hiện trường là gần 100 gam Methamphetamine.

Đưa tin từ cơ quan điều tra, Đài truyền hình Hà Nội trích lời khai của Hiền xác nhận số ma túy mang đi bán không được giữ trực tiếp tại phòng trọ mà gửi trước ở chỗ ở của Vũ Thành Chung (SN 1999, trú tại Hà Nội) nhằm mục đích cất giấu. Khi có khách đặt mua, Hiền sẽ liên hệ để lấy ma túy đem đi tiêu thụ.

"Nữ quái" Hoàng Thị Hiền và số ma túy bị thu giữ. Ảnh: VOV

Từ lời khai này, lực lượng chức năng tiến hành khám xét địa điểm nơi Chung cất giữ ma túy tại phố Trịnh, phường Duy Hà (Ninh Bình) và thu giữ nhiều loại chất cấm khác nhau như ma túy dạng viên, Ketamine và “kẹo”, tổng khối lượng hơn 46 gam.

Chung khai nhận, một phần ma túy trong số tang vật là do Nguyễn Văn Mạnh gửi nhờ bán hộ, còn lại là hàng của Hiền chuyển đến để cất giữ. Sau khi nhận “hàng”, Chung không đem đi giao ngay mà đưa đến nhà Đỗ Đặng Thủy Tiên (SN 1997, trú tại phố Trịnh, phường Duy Hà, Ninh Bình) để cất giấu nhờ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện Đỗ Đặng Thủy Tiên đang giữ hộ Chung một gói ma túy khác với khối lượng gần 17 gam.

Chưa dừng lại ở đó, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở của Hoàng Thị Hiền tại thôn Thần Nữ, phường Đồng Văn và thu giữ thêm 127 gam Methamphetamine. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Mạnh có mặt tại đây và khai nhận từng gửi ma túy cho Chung tiêu thụ, trong đó có hơn 12 gam Ketamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định: Hoàng Thị Hiền, Vũ Thành Chung và Nguyễn Văn Mạnh có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy; còn Đỗ Đặng Thủy Tiên bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp các đối tượng liên quan và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.