Năm 2026 có 26 ngày nghỉ lễ

Theo Điều 112, Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Tùy vào từng năm cụ thể, các ngày nghỉ lễ trùng với cuối tuần hoặc được hoán đổi ngày làm việc, tổng số ngày nghỉ thực tế có thể thay đổi. Năm 2026, người lao động có tổng cộng 26 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề), là năm có số ngày nghỉ nhiều nhất trong các năm trở lại đây.

Tết Dương lịch 2026: Nghỉ 4 ngày

Người dân vừa trải qua kỳ nghỉ Tết dương lịch khá dài, kéo dài 4 ngày liên tục. Theo văn bản của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ sáu ngày 2/1 sang thứ bảy ngày 10/1.

Như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ 1/1 đến 4/1.

Khách du lịch đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ảnh: Duy Phạm.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Nghỉ 9 ngày liền

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 liên tiếp 9 ngày. Cụ thể, lịch nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần, từ ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.

Dịp 30/4 và 1/5: Nghỉ 4 ngày

Hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày hứa hẹn tạo cú hích cho ngành du lịch.

Quốc khánh 2026: Nghỉ 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm 1/9 (ngày liền kề trước) và chính lễ 2/9. Văn bản của Bộ Nội vụ thông báo hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8).

Như vậy, tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9. Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Nghỉ một ngày

Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa. Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ ba.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026 tăng lên 26 ngày, gồm nghỉ chính thức và nghỉ cuối tuần, hoán đổi.