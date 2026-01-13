Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Bạch Kim Duyên sinh năm 2005

13-01-2026 - 19:20 PM | Xã hội

Ngày 13/1, Công an xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức và mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 8/1, Công an xã Trảng Bom phát hiện Nguyễn Bạch Kim Duyên (sinh năm: 2005), Lê Phi Long, (sinh năm 1999) cả 2 đều ngụ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và Đặng Công Đỉnh, sinh năm 1992 quê tỉnh Cà Mau đang sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng bị bắt giữ tại một nhà nghỉ xã Trảng Bom. Cơ quan chức năng phát hiện trong phòng có 2 bộ nỏ nghi để sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang trong nhà nghỉ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể phát hiện Duyên, Đỉnh và Long đều dương tính với ma túy tổng hợp. Làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt 2 đối tượng Phùng Huỳnh Tấn Đạt, (sinh năm 1995) Nguyễn Văn Dương, (sinh năm: 1986) cả 2 đều ngụ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy).

Hiện Công an xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

