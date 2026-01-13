Giảng dạy "không lịch", Hiệu trưởng và Hiệu phó vẫn hưởng phụ cấp đều đặn 35%?

Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch - nơi xảy ra các phản ánh liên quan đến công tác giảng dạy và quản lý thu chi tài chính - Ảnh Hoàng Phúc

Theo phản ánh của một số giáo viên tới Báo Người Lao Động, bà Lê Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường và ông Lê Tuấn Hùng, Phó Hiệu trưởng - Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị - không có lịch giảng dạy cố định, không đứng lớp thường xuyên nhưng vẫn được hưởng phụ cấp đứng lớp trong thời gian dài - gây bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường - cho biết theo phân công chuyên môn, hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần. Tuy nhiên, bà Thủy thừa nhận việc giảng dạy không được xây dựng thành thời khóa biểu cố định và có những tuần không trực tiếp đứng lớp.

Theo bà Thủy, trong thời gian được phân công giảng dạy, bà sử dụng để "khảo sát chất lượng", kiểm tra nhiều lớp, tự ra đề, coi thi và chấm bài, kể cả các môn không thuộc chuyên môn đào tạo. Khi bận họp hoặc có công việc đột xuất, bà yêu cầu giáo viên khác dạy thay để "không bỏ trống lớp".

Bà Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng và ông Lê Tuấn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch trong buổi làm việc với Báo Người Lao Động

Danh sách phân công chuyên môn năm học của Trường thì việc giảng dạy của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng không có lịch cố định, không xác định rõ môn học, tiết học, không xây dựng kế hoạch dạy học và bài soạn theo quy định...

Trong khi đó, theo phản ánh của các giáo viên, các quy định hiện hành của ngành giáo dục, hoạt động khảo sát, kiểm tra không được xem là thay thế nghĩa vụ giảng dạy theo định mức. Việc giảng dạy được công nhận là giờ đứng lớp hợp lệ phải có môn học cụ thể, giáo án, thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn đầy đủ.

Tuy nhiên, trên thực tế, bà Lê Thị Bích Thủy và ông Lê Tuấn Hùng không có lịch giảng dạy cụ thể, không xác định rõ dạy môn học nào, vào tiết nào, ngày nào. Việc giảng dạy không được thể hiện bằng thời khóa biểu, kế hoạch dạy học và hồ sơ chuyên môn theo quy định đồng nghĩa với việc chưa bảo đảm yêu cầu của quy chế chuyên môn.

"Việc không đứng lớp nhưng hàng tháng vẫn đều đặn nhận chi trả phụ cấp đứng lớp với mức trung bình từ 3-5 triệu đồng mỗi tháng đối với 2 cán bộ quản lý, tùy từng năm như vậy đã gây băn khoăn về sự công bằng trong môi trường sư phạm khiến đội ngũ giáo viên trong trường bức xúc" - một giáo viên phản ánh.

Theo Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT, định mức giảng dạy đối với hiệu trưởng là 2 tiết/tuần, phó hiệu trưởng là 4 tiết/tuần. Luật Giáo dục năm 2019 và các văn bản hướng dẫn cũng quy định cán bộ quản lý khi trực tiếp giảng dạy phải có môn dạy cụ thể, giáo án, thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn theo quy định.

Trả lời việc này, ông Lê Tuấn Hùng cho biết được phân công giảng dạy các khối 1, 2, 3, nhưng không có lịch dạy cố định, các tiết dạy trong tuần không bảo đảm định mức.

Ông Hùng lý giải do phải tham gia nhiều cuộc họp và công tác phổ cập giáo dục nên không đủ thời gian trực tiếp đứng lớp, dù vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp. Lý giải này cho thấy thực tế chế độ phụ cấp đang được chi trả không gắn với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giảng dạy theo luật định.

Nhiều giáo viên trong trường bày tỏ bức xúc, cho rằng việc hiệu trưởng không đứng lớp, không có môn học cố định nhưng thường xuyên kiểm tra, khảo sát đột xuất đã gây áp lực cho học sinh, tạo tâm lý bất ổn trong đội ngũ giáo viên và làm xáo trộn kế hoạch giảng dạy.

Ngoài nội dung chuyên môn, phụ huynh và các giáo viên còn phản ánh nhà trường thu một số khoản tiền chưa đúng quy định, như thu tiền Ngày hội Sách, khai giảng trực tuyến và vận động quỹ lớp để tặng quà dịp 20-11...

Đáng chú ý, cuối tháng 5-2025, nhà trường tiếp nhận 10 triệu đồng tiền mặt do học sinh lớp 5 tặng khi ra trường. Đến thời điểm hiện tại, khoản tiền này chưa được công khai, chưa có chứng từ và chưa báo cáo cơ quan quản lý, làm dấy lên băn khoăn về việc thực hiện quy định tiếp nhận và quản lý quà tặng trong cơ sở giáo dục công lập.

Giáo viên mong muốn thanh tra toàn diện, xử lý nghiêm nếu vi phạm? Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, trước đó, ngày 12-8-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ban hành kết quả xác minh đơn kiến nghị của phụ huynh, kết luận bà Lê Thị Bích Thủy thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành không nhất quán, gây dư luận không tốt. Kết quả xác minh cũng chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác thu - chi tài chính, vi phạm Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, trong năm học 2023-2024, bà Thủy tự ý cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học cho 60/85 học sinh lớp 5, bỏ lại 25 học sinh chưa được cấp, gây bức xúc kéo dài trong phụ huynh. Ngoài ra, bà Thủy còn chỉ đạo thu 45.000 đồng/học sinh đầu năm học ngoài kế hoạch được phê duyệt, tự ý thay đổi hạng mục chi từ nguồn xã hội hóa, không thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh. Năm học 2022-2023, khi là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Trạch, bà Lê Thị Bích Thủy cũng đã bị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch (cũ) kết luận vi phạm quy định về thu - chi trong nhà trường, buộc hoàn trả các khoản thu sai và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân. Nhiều giáo viên bức xúc mong muốn những tồn tại tại Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch cho thấy cần sớm được thanh tra, kiểm tra toàn diện nhằm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.



