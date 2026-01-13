Lương 8 triệu/tháng, sinh con năm 2026 được nhận bao nhiêu tiền thai sản?

Từ 1.7.2026 tăng thêm 01 tháng nghỉ thai sản cho lao động nữ khi sinh con trong trường hợp nào?

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và khuyến sinh, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách mới. Theo đó, Chế độ thai sản cho nữ năm 2026 cũng sẽ có nhiều sự thay đổi có lợi cho nhóm này.

Theo Luật Dân số 2025 vừa được thông qua ngày 10.12.2025, phụ nữ sinh con thứ 2 sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng từ 1.7.2026. Quy định cụ thể về trợ cấp thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Tại Điều 14 Dự thảo Luật Dân số 2025 quy định một số nội dung nhằm duy trì mức sinh thay thế. Trong đó có quy định: "Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con".

Ảnh minh họa

Ngoài ra còn một loạt các quy định khác có lợi cho người lao động, ví dụ như: Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên.

Như vậy, từ ngày 1.7.2026 tăng thêm 1 tháng nghỉ thai sản cho lao động nữ khi sinh con trong trường hợp sinh con thứ hai.

Mức trợ cấp thai sản của lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:

Trợ cấp thai sản

1. Trợ cấp thai sản một tháng của người lao động quy định tại các điều 51, 52, 53, 54, 55, 56 và 57 của Luật này bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 06 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng thì trợ cấp thai sản của người lao động quy định tại Điều 51, Điều 52, các khoản 2, 5, 6 và 7 Điều 53, các khoản 1, 2 và 4 Điều 54, khoản 2 Điều 55 và Điều 57 của Luật này là mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các tháng đã đóng.

2. Trợ cấp thai sản một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 51 và khoản 2 Điều 53 của Luật này được tính bằng trợ cấp thai sản một tháng chia cho 24 ngày.

3. Trợ cấp thai sản khi sinh con, nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được tính theo mức trợ cấp thai sản quy định tại khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 52 và Điều 57 của Luật này thì mức trợ cấp mỗi ngày được tính bằng mức trợ cấp thai sản một tháng chia cho 30 ngày.

4. Trợ cấp thai sản của lao động nữ mang thai hộ, lao động nữ nhờ mang thai hộ được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều này trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ, lao động nữ nhờ mang thai hộ.

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tính, việc xác định điều kiện đối với từng trường hợp hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, từ 1.7.2026, NLĐ nữ sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản 7 tháng và chồng được nghỉ chăm vợ 10 ngày.

Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh của lao động nữ được tính theo Điều 59 của Luật BHXH 2024:

Mức hưởng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ x 6 tháng (trường hợp sinh đôi thì x7)

- Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng thì trợ cấp thai sản của người lao động là mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các tháng đã đóng.

Trợ cấp một lần khi sinh con:

Theo quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), mức trợ cấp một lần khi sinh con được tính như sau:

Mức trợ cấp một lần cho mỗi con = 2 lần mức tham chiếu = 4.680.000 đồng

Trường hợp sinh đôi = 04 lần mức tham chiếu = 9.360.000 đồng

Ví dụ : Chị A là lao động nữ, có mức lương bình quân 6 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ sinh là 5.500.000 đồng/tháng, sinh 1 con, nghỉ thai sản 6 tháng.

+ Tiền hưởng chế độ thai sản hằng tháng: 8.000.000 đồng x 100% = 8.000.000 đồng/tháng

+ Tổng tiền thai sản trong 6 tháng nghỉ: 8.000.000 đồng x 6 tháng = 48.000.000 đồng

+ Trợ cấp một lần khi sinh con: = 2 lần mức tham chiếu = 4.680.000 đồng

Tổng số tiền chị A được nhận khi sinh con: 48.000.000 đồng + 4.680.000 đồng = 52.680.000 đồng

Nếu lao động nữ sinh con mà không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần thì người chồng được hưởng trợ cấp nếu đảm bảo điều kiện đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Bao lâu thì nhận được tiền thai sản?

Căn cứ vào Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Điều 61 của Luật này cho người sử dụng lao động. Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản kèm theo hồ sơ quy định tại Điều 61 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động nộp hồ sơ quy định tại Điều 61 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con khi nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hoặc không còn người sử dụng lao động.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo đó, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động thì nhận được tiền thai sản.