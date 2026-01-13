Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày nghỉ lễ mới toanh 24/11 năm nay rơi vào thứ mấy, nhiều người háo hức lật lịch tra cứu

13-01-2026 - 14:09 PM | Xã hội

Theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” với chủ trương nghỉ làm hưởng nguyên lương, và 24/11/2026 rơi đúng vào Thứ Ba, một ngày làm việc trong tuần.

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó khẳng định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, nhằm tạo điều kiện để Nhân dân nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, đồng thời lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm rộng rãi và khiến nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, bởi không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn gắn liền với quyền lợi thiết thực. Nhiều người nhanh chóng lật lịch tra cứu ngày 24/11/2026 rơi vào thứ mấy, tính toán kế hoạch nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng như tham gia các hoạt động văn hóa trong dịp đặc biệt này.

Theo lịch dương, ngày 24/11/2026 rơi vào Thứ Ba , là ngày làm việc trong tuần. Điều này đồng nghĩa, nếu được triển khai đúng theo chủ trương của Bộ Chính trị, người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ giữa tuần nhưng vẫn hưởng nguyên lương, góp phần tạo thêm quỹ thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, sinh hoạt cộng đồng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.


