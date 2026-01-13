Lịch cấm đường ở Hà Nội mới nhất từ 19/1, tất cả người tham gia giao thông chú ý!

Ngày 11-1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đã ban hành thông báo phân luồng giao thông tạm thời nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội.

Theo thông báo, trong khu vực nội thành Hà Nội, việc tổ chức giao thông thực hiện theo phương án phân luồng tạm thời của Công an TP Hà Nội. Đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, trong các khung giờ cao điểm gồm 6-8 giờ, 10 giờ 30-11 giờ 30, 13-14 giờ và 16-18 giờ các ngày diễn ra Đại hội, tạm cấm xe ô tô tải từ 10.000 kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 45 chỗ trở lên lưu thông.

Các phương tiện được miễn trừ gồm: xe phục vụ Đại hội Đảng, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết sự cố.

Nhiều cửa ngõ, trục chính bị hạn chế

Lực lượng chức năng tổ chức hạn chế phương tiện hướng vào trung tâm thành phố tại các nút giao trọng điểm như: Thường Tín (cao tốc Hà Nội – Ninh Bình), Yên Mỹ (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng), nút giao Quốc lộ 18 (cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên), Bình Xuyên – IC3 (cao tốc Hà Nội – Lào Cai).

Ngoài ra, các đoạn trên Quốc lộ 1A (Ngọc Hồi – Giải Phóng; Ninh Hiệp – Vành đai 3), Quốc lộ 2 (Võ Văn Kiệt – QL2), Quốc lộ 3 (cầu vượt Phù Lỗ), Quốc lộ 5 (cầu Chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ), Quốc lộ 6 (ngã tư Xuân Mai), Quốc lộ 32 (ngã ba Sơn Tây) và Đại lộ Thăng Long (nút giao Hoà Lạc) cũng nằm trong diện phân luồng, hạn chế.

Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, từ 6 giờ đến 21 giờ trong suốt thời gian Đại hội, tạm cấm xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000 kg trở lên (trừ các xe phục vụ Đại hội, xe làm nhiệm vụ và phương tiện ưu tiên khẩn cấp).

Hướng dẫn lộ trình thay thế liên tỉnh

Trong thời gian tạm cấm, các phương tiện được hướng dẫn đi theo các lộ trình vòng tránh. Cụ thể, xe từ các tỉnh phía Bắc đi Tây Bắc và ngược lại có thể chuyển hướng qua cầu Vĩnh Thịnh – Quốc lộ 21A – Quốc lộ 6 hoặc cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình.

Xe từ phía Bắc đi Đông Bắc được khuyến cáo vòng tránh theo trục Quốc lộ 18 – Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội – Bắc Giang).

Đối với các phương tiện từ Tây Bắc đi phía Nam và ngược lại, lộ trình ưu tiên là Quốc lộ 21A – đường Hồ Chí Minh, hạn chế đi vào khu vực nội thành Hà Nội.

Khuyến cáo người dân và doanh nghiệp vận tải

Theo Cục CSGT, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra 7 ngày, từ 19-1 đến 25-1-2026, với sự tham dự của 1.588 đại biểu. Do đó, các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe và người dân cần chủ động điều chỉnh thời gian, lộ trình di chuyển, hạn chế lưu thông trên các tuyến và khung giờ đã thông báo.

Lực lượng CSGT cũng đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông, đi đúng làn đường, giữ tốc độ, không dừng đỗ trái phép và tuân thủ hiệu lệnh của CSGT; khi gặp xe ưu tiên làm nhiệm vụ phải nhanh chóng giảm tốc độ, nhường đường theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.