Lịch cấm đường và phân luồng giao thông ở Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng

Ngày 11-1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cục đã có thông báo phân luồng giao thông tạm thời.



Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Ảnh minh hoạ

Theo đó, trong khu vực nội thành Hà Nội thực hiện theo thông báo phân luồng giao thông tạm thời của Công an TP Hà Nội. Tại khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, các khung giờ gồm: từ 6 giờ đến 8 giờ, 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, 13 giờ đến 14 giờ và 16 giờ đến 18 giờ các ngày diễn ra Đại hội Đảng, tạm cấm đối với các loại xe ô tô có trọng tải từ 10.000 kg và xe ô tô chở khách loại 45 chỗ trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội Đảng, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) lưu thông trên các tuyến.

Trong đó, các đoạn tuyến sau: đoạn từ nút giao Thường Tín cao tốc Hà Nội - Ninh Bình; nút giao Yên Mỹ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao với quốc lộ 18 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; nút giao Bình Xuyên - IC3 cao tốc Hà Nội - Lào Cai hướng về trung tâm thành phố.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ ngày 19-1-2026 đến ngày 25-1-2026) tại Hà Nội. Số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là 1.588 người.

Đoạn từ ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng và nút giao Ninh Hiệp - Vành đai 3 trên tuyến Quốc lộ 1A; nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 trên tuyến Quốc lộ 2; nút giao cầu vượt Phù Lỗ trên tuyến Quốc lộ 3; nút giao cầu Chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ trên tuyến Quốc lộ 5; ngã tư Xuân Mai trên tuyến Quốc lộ 6; ngã ba Sơn Tây trên tuyến Quốc lộ 32; nút giao Hoà Lạc (cầu Hoà Lạc) trên tuyến Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A, từ 6 giờ đến 21 giờ các ngày diễn ra Đại hội, tạm cấm đối với các loại xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000 kg trở lên lưu thông (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội Đảng, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ và các phương tiện ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp).

Trong thời gian tạm cấm, các phương tiện di chuyển theo lộ trình phân luồng giao thông như sau:

Từ các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng…) đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) và ngược lại. Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã ba Sơn Tây (tuyến Quốc lộ 32), nút giao Bình Xuyên - IC3 (tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai) hoặc nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 2C, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ (tuyến Quốc lộ 2) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → Quốc lộ 6 hoặc Cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình đi địa bàn tỉnh Hoà Bình (cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ nút giao với Quốc lộ 18, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) và nút giao cầu vượt Phù Lỗ (tuyến Quốc lộ 3) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 → Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2 → cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → Quốc lộ 6 hoặc Cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình đi địa bàn Hoà Bình (cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Từ các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng…) đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn…) và ngược lại. Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 (tuyến Quốc lộ 2), nút giao cầu vượt Phù Lỗ (tuyến Quốc lộ 3), nút giao với Quốc lộ 18, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh Đông Bắc.

Từ các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) đi phía Nam và ngược lại. Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã ba Sơn Tây (tuyến Quốc lộ 32), nút giao Hoà Lạc (tuyến Đại lộ Thăng Long), ngã tư Xuân Mai (tuyến Quốc lộ 6) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam. Từ phía Nam đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) hoặc phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng, địa bàn Nam Định cũ…) và ngược lại…

Cục CSGT đề nghị đối với các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện thuộc đối tượng phân luồng và nhân dân khi tham gia giao thông: hạn chế tối đa tham gia giao thông trên các tuyến, đoạn tuyến, khung thời gian thông báo tạm cấm, hạn chế phương tiện giao thông đường bộ. Căn cứ chương trình Đại hội Đảng, thời gian hoạt động của các đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng, lực lượng CSGT điều chỉnh thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện, tổ chức lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến để nhân dân nắm được, di chuyển.

Cùng với đó, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chú ý: đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định; khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng CSGT và các lực lượng chức năng khác….