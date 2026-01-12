Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiểm tra 4 cơ sở massage ở Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, phát hiện "bí mật" của người phụ nữ 54 tuổi

12-01-2026 - 11:26 AM | Xã hội

Đường dây chứa mại dâm do “tú bà” 7X điều hành, núp bóng dưới hình thức kinh doanh spa, massage tại các tuyến đường trung tâm như Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP.HCM) vừa bị công an triệt phá thành công.

Ngày 11/1, Công an phường Bến Thành (TP.HCM) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dấy chứa mại dâm núp bóng spa trên địa bàn.

Trước đó, tối 23/12/2025, Công an phường Bến Thành đã đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở spa, massage tại các tuyến Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Các nghi phạm bị bắt giữ

Bước đầu, công an xác định, C.T.B.Phượng (SN 1972) là người đứng sau điều hành nhiều cơ sở spa, núp bóng dịch vụ làm đẹp để tổ chức hoạt động mua bán dâm, phân công quản lý, thu ngân, thu tiền vé, nhận thanh toán tiền mặt và chuyển khoản.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó có khách là người nước ngoài; công an thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và tiền liên quan đến hành vi phạm pháp.

Hiện công an đang điều tra mở rộng

Theo PV

Đời sống và pháp luật

